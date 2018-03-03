به گزارش خبرنگار مهر، سید بیوک موسوی ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های شهرداری زنجان در محل موزه کارخانه کبریت شهر زنجان، افزود: ارتباط دو سویه بین دستگاه‌ها بسیار مهم است و ما نیاز داریم که بیشتر از گذشته در کنار هم باشیم و مشکلات را به هم گوشزد کنیم.

وی اظهار کرد: شهر یک سرمایه مشاعی است که همه شهروندان در آن سهیم هستند و همه باید این را باور داشته باشیم که شهر متعلق به همه مردم است و شهرداری یک دستگاه اداری حاکمیتی نیست، بلکه شهرداری مانند یک شرکتی است.

موسوی ابراز کرد: شهرداری برای مدیریت هزینه کار نمی‌کند، بلکه یکی از وظایف آن توزیع ثروت است و مهم‌ترین کار شهرداری تولید ثروت است.

وی افزود: تنها داشتن رشته مرتبط معماری برای اداره شهر کافی نیست و شهرداری چون مسئولیت فراگیری دارد، حتماً باید کسی که انتخاب می‌شود، باید بخشی از جامعه‌شناسی و بازرگانی را بلد و به بخشی از اقتصاد شهر نیز وارد باشد و اینجاست که یک شهردار موفق خواهد شد.

موسوی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری تنها با گفتاردرمانی انجام نمی‌شود و اینکه بگوییم سرمایه‌گذار بیاید، کافی نیست، چون وقتی ما ده‌ها مانع سر راه سرمایه‌گذار و صدور مجوز داریم، سرمایه‌گذار چگونه اعتماد کند و بیاید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان یادآور شد: وظیفه همه ما کمک به شورا برای کار کردن درست و اصولی بوده و این به‌شرطی است که شورا کارکرده و داستان‌سرایی نکند.

موسوی افزود: یکی از وظایف شهرداری تخلف زدایی با اتخاذ تصمیمات درست است و ما باید در این حوزه با وضع قوانین و مقررات عرفی و عقلانی تخلف زدایی کنیم.

وی ابراز کرد: طولانی شدن ساخت پروژه‌ها تبدیل به معضل و گاه ساخت لطیفه شده و اینها برازنده شهر نیست و با این کار آرامش روحی و روانی شهر به هم می‌ریزد.