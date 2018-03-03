۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۰۲

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان:

طولانی شدن اجرای پروژه‌ها برازنده زنجان نیست

زنجان-معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها برازنده شهر زنجان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید بیوک موسوی ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های شهرداری زنجان در محل موزه کارخانه کبریت شهر زنجان، افزود: ارتباط دو سویه بین دستگاه‌ها بسیار مهم است و ما نیاز داریم که بیشتر از گذشته در کنار هم باشیم و مشکلات را به هم گوشزد کنیم.

وی اظهار کرد: شهر یک سرمایه مشاعی است که همه شهروندان در آن سهیم هستند و  همه باید این را باور داشته باشیم که شهر متعلق به همه مردم است و شهرداری یک دستگاه اداری حاکمیتی نیست، بلکه شهرداری مانند یک شرکتی است.

موسوی ابراز کرد: شهرداری برای مدیریت هزینه کار نمی‌کند، بلکه یکی از وظایف آن توزیع ثروت است و  مهم‌ترین کار شهرداری تولید ثروت است.

وی افزود: تنها داشتن رشته مرتبط معماری برای اداره شهر کافی نیست و  شهرداری چون مسئولیت فراگیری دارد، حتماً باید کسی که انتخاب می‌شود، باید بخشی از جامعه‌شناسی و بازرگانی را بلد و به بخشی از اقتصاد شهر نیز وارد باشد و اینجاست که یک شهردار موفق خواهد شد.

موسوی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری تنها با گفتاردرمانی انجام نمی‌شود و اینکه بگوییم سرمایه‌گذار بیاید، کافی نیست، چون وقتی ما ده‌ها مانع سر راه سرمایه‌گذار و صدور مجوز داریم، سرمایه‌گذار چگونه اعتماد کند و بیاید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان یادآور شد: وظیفه همه ما کمک به شورا برای کار کردن درست و اصولی بوده و این به‌شرطی است که شورا کارکرده و داستان‌سرایی نکند.

موسوی افزود: یکی از وظایف شهرداری تخلف زدایی با اتخاذ تصمیمات درست است و ما باید در این حوزه با وضع قوانین و مقررات عرفی و عقلانی تخلف زدایی کنیم.

وی ابراز کرد: طولانی شدن ساخت پروژه‌ها تبدیل به معضل و گاه ساخت لطیفه شده و اینها برازنده شهر نیست و با این کار آرامش روحی و روانی شهر به هم می‌ریزد.

کد مطلب 4242155

