برخی جاده های حادثه خیر کرمان فاقد پایگاه هلال احمر است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون راه های استان کرمان عنوان کرد: هلال احمر یکی از دستگاه هایی است که امروز در کاهش تلفات به ویژه در زمینه آمار فوتی ها نقش ایفا می کند.

وی بیان داشت: ۳۱ پایگاه جمعیت هلال احمر در جاده های اصلی استان دارد و این پایگاه ها مجهز آمبولانس، خودروی نجات وسایل رها سازی هستند.

فلاح بیان کرد: از هزار حادثه ای که جمعیت هلال احمر در ۱۰ ماه سال جاری ثبت کرده ۶۵۰ حادثه یعنی ۶۸ درصد آن مربوط به جاده بوده است.

مدیرکل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به اینکه در ۱۰ محور حادثه خیز استان هلال احمر پایگاه دارد، افزود: در محورهای حادثه خیز کرمان - رفسنجان، رفسنجان - شهربابک، کرمان - زرند پایگاه هلال احمر وجود ندارد.

وی گفت: در این محورها جمعیت هلال احمر زمین و اعتبار ندارد و اگر این پایگاه های در این محورها ایجاد شود به طور قطع آمار کشته های سال جاری کاهش پیدا می کرد.