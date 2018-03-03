۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران خبر داد؛

توقف افزایش نرخ‌های شهرداری تهران تا پایان فروردین ماه

رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از بخش‌نامه جدید معاون اول رئیس جمهوری به ادارات دولتی خبر داد و گفت: براساس این بخش‌نامه افزایش نرخ‌ها در اردیبهشت ماه پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فراهانی  گفت: اخیرا مطلع شدیم که معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای به ادارات دولتی اعلام کرده است تا آخر فروردین ماه از افزایش نرخ‌ها بپرهیزند. 

وی افزود: از این رو اصلاحیه ای را پیشنهاد کردیم که کلیه نرخ های شهرداری تهران که مقرر بود از یکم فروردین ماه حدود 10 درصد افزایش یابد تا اردیبهشت ماه تغییری نداشته باشد. 

به گفته رییس کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران درباره افزایش نرخ بلیط مترو که در صحن علنی شورا مورد بررسی قررا گرفته بود، تاکید کرد: این افزایش هم از ابتدای اردیبهشت ماه پیگیری می‌شود.

