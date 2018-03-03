برگزاری نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین بخش از نمایشگاه روستاییان به معرفی توانمندیها و ارایه محصولات روستایی و عشایری اختصاص دارد که در غرفهها بین ۳۱ استان تقسیم شده است و با هدف معرفی عملکرد شهرستان، روستای نمونه شهرستان، مناطق گردشگری روستایی و نخبگان مناطق مربوطه برگزار میشود.
بخش دوم از این نمایشگاه به نوآوریها و ایدههای نو اختصاص دارد که با در نظر گرفتن یک غرفه برای هر استان، ایدههای جدید و خلاقیتهایی که در روستاها در جهت توسعه پایدار روستایی انجام گرفته است، به نمایش گذاشته میشود.
روستای نمادین و ایل نمادین بخشهای دیگری از این نمایشگاه است که با استفاده از المانهای خاص از جمله خانه روستایی، رودخانه، فضای سبز، درخت، گل، تپه، تنور، چاه آب، چوپان، اهالی روستا، بوی دود، لباس محلی و انواع چادرهای عشایری اقوام و اقلیمهای مختلف ایران و نحوه زندگی عشایر و ... علاوه بر انتقال مفهوم مورد نظر به بازدیدکنندگان، جذابیت بصری چشمگیری را نیز در خود جای داده است.
معرفی عملکرد و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه روستا از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون، از دیگر نقاط مثبت این نمایشگاه است که در قالب عملکرد دستگاههای ملی و سازمانهای مردم نهاد بهصورت غرفهبندی در این نمایشگاه فعالیت میکند.
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از بخشهای چشمگیر این نمایشگاه مربوط به بخش «سرزمین ما» است چرا که شرکتهای بومیگردی به معرفی مناطق روستایی و عشایری دیدنی در سطح کشور پرداخته و صنایع مرتبط نیز تولیدات و محصولات خود را در معرض دید عموم قرار میدهند. معرفی روستاهای هدف گردشگری نیز در این بخش صورت میپذیرد.
گفتنی است این نمایشگاه نیز مانند سایر نمایشگاهها، بخش بینالملل را در خود جای داده است و در آن به معرفی کالبد و فعالیتهای روستاهای کشورهای مختلف بهوسیله دکورسازی مناسب و ایجاد غرفههای متنوع پرداخته میشود. حضور انجمنهای دوستی ایران و سایر کشورها یکی از ارکان مهم این بخش است.
کارگاه آموزشی، برگزاری پنلهای تخصصی با موضوع کسب و کارهای نوپا، نمایشگاه عکس، نقاشی و سالن پخش فیلم، محوطه مراسم آیینی و بازیهای بومی و محلی، سفرهخانه و چایخانه سنتی، محوطه بازی کودک و حوزه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ستاد برگزاری نمایشگاه از دیگر بخشها و نمایشگاههای جانبی نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر است.
