بمب ساعتی در برخی از مناطق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران به ریاست زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیته و با حضور داوری دولت‌آبادی، رییس سازمان آتش‌نشانی و قدیری معاونت پیگشیری و مدیریت بحران سازمان آتش‌نشانی به همراه کارشناسان و مشاوران با موضوع «بررسی راهکارهای و پیشنهادات مباحث ارتقای ایمنی شهری» برگزار شد.

در این جلسه زهرا صدراعظم نوری با تاکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی باید قبل از ساخت ساختمان بر ایمنی آن‌ها نظارت داشته باشند، گفت: بازار فقط یک نقطه نا ایمن است، در سراسر تهران این نقاط زیاد هستند و باید ارزیابی دقیقی در مورد مناطق ریسک‌پذیر شهر صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم تهیه یک برنامه جامع از نقاط پرخطر تهران، اضافه کرد: بخشی از پتانسیل سازمان آتش‌نشانی به نحوه عملیات و سرعت عمل بستگی دارد و مابقی به ضرورت برنامه‌ریزی؛ حالا اگر برنامه‌ریزی نباشد همه انرژی سازمان صرف عملیات می‌شود.

رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید سامانه‌ای در جهت شناسایی مناطق آسیب‌پذیر ایجاد شود، اظهار کرد: در بعضی از مناطق تهران بمب ساعتی داریم، بعضی نقاط هم قابلیت دارند که تبدیل به بمب ساعتی شوند، بلاخره باید مشخص شود که چند نقطه شهر تهران بدین شکل هستند.

نوری ادامه داد:شاید در تهران بر خلاف شهرهای دیگر دنیا تمام مسوولیت‌های شهر با شهرداری نیست و در واقع حکومت محلی وجود ندارد اما بازهم باید همه راهکارها را باهم در نظر بگیریم و جلوی اتفاقات وحشتناک را بگیریم. ممکن است در ابتدای کار درستی افرادی مقاومت کنند اما باید اقدام منطقی را با وجود مخالفت پیگیری و اجرا کنیم.

رییس کمیسیون سلامت، محیط‎زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران بر لزوم پاسخ به افکار عمومی در حوزه ایمنی اشاره کرد و گفت: مردم باید بدانند سازمان آتش‌نشانی چه اقداماتی انجام داده‌ و کدام نهادهای درگیر به وظایف خود عمل نکردند. آن‌ها باید بدانند چه میزان از ایمن‌سازی در حوزه کار شهرداری و چه میزان به عهده سایرنهادهای درگیر است. اگر مردم به فعالیت‌های شهرداری آگاه باشند به ما کمک خواهند کرد.