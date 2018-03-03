۷۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا ثقفی اظهار داشت: در راستای مقابله بی امان با قاچاق موادمخدر و برخورد با باند های تهیه و توزیع موادمخدر، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با همکاری دیگر عوامل انتظامی در سال جاری در چندین مرحله عملیات در سطح شهرستان های استان موفق به کشف بیش از ۳ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر تریاک، شیشه و هروئین شدند.

وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی کشفیات موادمخدر در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از اجرای یک هزار و ۹۳۵ طرح پاکسازی نقاط آلوده و کنترل محورهای مواصلاتی در راستای برخورد با تهیه وتوزیع کنندگان موادمخدر خبر داد.و اظهار داشت : این طرح ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان مازندران با اشاره به دستگیری قریب به ۷ هزار متهم به خرده فروشی موادمخدر در این ارتباط از تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل آنان به مرجع قضائی خبر داد و افزود: متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ ثقفی همچنین از دستگیری ۶ هزار معتاد به موادمخدر و ۶۰۰ معتاد متجاهر در سال جاری در سطح استان خبر داد و افزود: این افراد به مراکز بازپروری ماده ۱۶ و ۱۵ استان تحویل شدند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان از کشف بیش از ۲۸ هزار عدد انواع قرص و داروهای مخدر و توقیف یک هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو در سطح استان خبر داد.

سرهنگ ثقفی با هشدار به خانواده ها در خصوص مراقبت از فرزندان و پیشگیری از گرایش جوانان به سوء مصرف موادمخدر، گفت: خانواده مهمترین و اولین نهاد اجتماعی در جامعه است که نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد فرزندان دارد.