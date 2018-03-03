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۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۴۸

استاندار لرستان تاکید کرد؛

ارائه خدمات به مسافران ملاک ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی

ارائه خدمات به مسافران ملاک ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی

خرم‌آباد- استاندار لرستان تأکید کرد: روند ارائه خدمات به مسافران نوروزی ملاک ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در جلسه ستاد خدمات اجرایی سفر بابیان اینکه به این نتیجه رسیده‌ایم که اصلی‌ترین محور توسعه در لرستان گردشگری است، اظهار داشت: باید برای هر مرکز گردشگری در لرستان پلان و برنامه‌ریزی خاصی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از کارها اقدامات روتین است که بالاخره در ایام نوروز از طرف دستگاه‌ها و مردم هرساله انجام می‌شوند و بخشی دیگر را ما باید طور خاص با برنامه‌ریزی سرعت دهیم، افزود: با تشکیل کمیته‌های مختلف در ستاد سفر و تصمیمات گرفته‌شده، برخی از کارها انجام شد و اما برخی دیگر از کارها مانده اما چون در این جلسه حجم کارهایی که بررسی می‌شد زیاد بود گزارش‌ها به‌صورت پراکنده ارائه شد و ما به‌طور دقیق نتوانستیم به این ارزیابی برسیم تمام‌کارهایی که موردنیاز است انجام‌شده باشد.

 استاندار لرستان بابیان اینکه برای اجرای دستورالعمل جلسه ستاد خدمات اجرایی سفر نظارت خواهیم داشت و از این طریق مدیران ارزیابی می‌شوند، تصریح کرد: در جلسه بعد باید دقیقاً مشخص شود چه‌کارهایی را توانسته‌ایم انجام دهیم اما بخشی از اقدامات به خاطر اینکه کار زیرساختی و سنگین نیاز دارد ممکن است نتوانیم انجام دهیم و این جزو اشکالاتی است که وجود دارد.

خادمی یادآور شد: البته مشخص خواهد شد که چه‌کارهایی قابل‌حل است و امیدواریم سریع انجام شود تا کسانی که از سایر نقاط می‌آیند بتوانیم میزبان خوبی برای لحظات خوش آن‌ها باشیم و انتخاب کنند که اینجا بمانند.

وی به مهم‌ترین اقداماتی که درنهایت منجر به ماندگاری مسافرها خواهد شد اشاره کرد و بیان داشت: این اقدامات شامل ایمنی جاده‌ها، زیباسازی شهرها، نظارت و ساماندهی اماکنی که این روزها بیشتر مورد بازدید قرار می‌گیرند و مناطق ویژه گردشگری است.

استاندار لرستان یادآور شد: بحث امنیت مسافران، سلامت و بهداشت و درمان راداریم که حوزه‌ها مشخص و دسته‌بندی‌شده همچنین وظایف دستگاه‌ها تعریف و مشخص‌شده است که در جلسه بعد باید چک کنیم کارهای مانده را انجام دهیم.

خادمی با اشاره به اینکه اگر دست‌فروش‌ها جایی باشند که مانع رفت‌وآمد شوند و یا به زیبایی لطمه بزنند قاعدتاً به بازاری که شهردار مشخص کرده باید بروند، بیان داشت: زیبنده نیست مسافرینی که وارد شهر می‌شوند ببینند چندین وانت ایستاده‌اند، همه‌جا حضور دارند و میوه‌فروشی می‌کنند لذا باید با مراعات و حداکثر احتیاط ساماندهی شوند.

کد مطلب 4242230

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