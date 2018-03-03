به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در جلسه ستاد خدمات اجرایی سفر بابیان اینکه به این نتیجه رسیدهایم که اصلیترین محور توسعه در لرستان گردشگری است، اظهار داشت: باید برای هر مرکز گردشگری در لرستان پلان و برنامهریزی خاصی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه بخشی از کارها اقدامات روتین است که بالاخره در ایام نوروز از طرف دستگاهها و مردم هرساله انجام میشوند و بخشی دیگر را ما باید طور خاص با برنامهریزی سرعت دهیم، افزود: با تشکیل کمیتههای مختلف در ستاد سفر و تصمیمات گرفتهشده، برخی از کارها انجام شد و اما برخی دیگر از کارها مانده اما چون در این جلسه حجم کارهایی که بررسی میشد زیاد بود گزارشها بهصورت پراکنده ارائه شد و ما بهطور دقیق نتوانستیم به این ارزیابی برسیم تمامکارهایی که موردنیاز است انجامشده باشد.
استاندار لرستان بابیان اینکه برای اجرای دستورالعمل جلسه ستاد خدمات اجرایی سفر نظارت خواهیم داشت و از این طریق مدیران ارزیابی میشوند، تصریح کرد: در جلسه بعد باید دقیقاً مشخص شود چهکارهایی را توانستهایم انجام دهیم اما بخشی از اقدامات به خاطر اینکه کار زیرساختی و سنگین نیاز دارد ممکن است نتوانیم انجام دهیم و این جزو اشکالاتی است که وجود دارد.
خادمی یادآور شد: البته مشخص خواهد شد که چهکارهایی قابلحل است و امیدواریم سریع انجام شود تا کسانی که از سایر نقاط میآیند بتوانیم میزبان خوبی برای لحظات خوش آنها باشیم و انتخاب کنند که اینجا بمانند.
وی به مهمترین اقداماتی که درنهایت منجر به ماندگاری مسافرها خواهد شد اشاره کرد و بیان داشت: این اقدامات شامل ایمنی جادهها، زیباسازی شهرها، نظارت و ساماندهی اماکنی که این روزها بیشتر مورد بازدید قرار میگیرند و مناطق ویژه گردشگری است.
استاندار لرستان یادآور شد: بحث امنیت مسافران، سلامت و بهداشت و درمان راداریم که حوزهها مشخص و دستهبندیشده همچنین وظایف دستگاهها تعریف و مشخصشده است که در جلسه بعد باید چک کنیم کارهای مانده را انجام دهیم.
خادمی با اشاره به اینکه اگر دستفروشها جایی باشند که مانع رفتوآمد شوند و یا به زیبایی لطمه بزنند قاعدتاً به بازاری که شهردار مشخص کرده باید بروند، بیان داشت: زیبنده نیست مسافرینی که وارد شهر میشوند ببینند چندین وانت ایستادهاند، همهجا حضور دارند و میوهفروشی میکنند لذا باید با مراعات و حداکثر احتیاط ساماندهی شوند.
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