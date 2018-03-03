به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اهالی استان بوشهر در کمک به هم‌نوعان خود همواره پیشتاز هستند و شاهد کمک‌های خوبی در زمینه‌های مختلف هستیم.

وی با تقدیر از کمک‌های صورت گرفته توسط اهالی استان بوشهر برای کمک به نیازمندان و محرومان، خاطرنشان کرد: ارائه این کمک‌ها نقش مهمی در رفع مشکلات و تامین نیازهای مستمندان و افراد نیازمند داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر از برگزاری جشن نیکوکاری در آستانه سال نو خبر داد و افزود: ۸۰۰ پایگاه جشن نیکوکاری در استان بوشهر ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این پایگاه از ۱۶ تا ۱۸ اسفندماه کمک‌های مردمی را جمع‌آوری می‌کنند، تصریح کرد: روز شانزدهم اسفندماه پایگاه‌های جشن نیکوکاری در سطح مدارس استان بوشهر برپا می‌شود.

لطفی ادامه داد: روز هفدهم اسفندماه این جشن در نقاط مختلف شهرها و روستاها برگزار می‌شود و در روز هجدهم اسفند نیز پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی در مصلی‌های جمعه استان برپا می‌شود.

وی ادامه داد: شماره حساب ۰۱۰۵۷۵۳۹۸۲۰۰۹ نزد بانک ملی برای دریافت کمک‌های مردمی تعیین شده است تا مردم کمک‌های خود را از این طریق نیز ارائه کنند.