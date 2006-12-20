استفاده از چراغ های چشمک زن خورشیدی در خروجی های بزرگراه صیاد شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس فقیری معاون حمل و نقل وترافیک از نصب این چراغها در 6 نقطه از خروجی های این بزرگراه با هزینه ای معادل 120میلیون ریال در هفته گذشته خبر داد.

وی ویژگی این چراغها را ذخیره کردن نور خورشید به عنوان منبعی برای روشنایی اعلام کرد وافزود: سیستم این چراغها طوری است که در طول روز، نور خورشید را جذب کرده و این انرژی به صورت نور و روشنایی منعکس می شود.

این چراغها نیازی به حفاری وکابل کشی ندارد و در حداقل زمان نصب شده و همچنین قابل جابجایی می باشند.

علاوه بر این در صورت برخورد خودروها با پایه این چراغها خطر برق گرفتگی نیز وجود ندارد.

مهندس فقیری به دوام و بهره وری طولانی این چراغها اشاره کرد و یادآور شد ، به لحاظ جایگزین شدن لامپ LED، دوام و ماندگاری در حد مطلوبی افزایش یافته است .

وی مکانهای نصب این چراغها را درکلیه خروجی های بزرگراه صیاد شیرازی از جمله سبلان، میدان سبلان، بزرگراه رسالت، و مسیل باختر عنوان کرد.







