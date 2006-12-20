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۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۸

معاون حمل و نقل وترافیک منطقه 7 خبر داد :

استفاده از چراغ های چشمک زن خورشیدی در خروجی های بزرگراه صیاد شیرازی

استفاده از چراغ های چشمک زن خورشیدی در خروجی های بزرگراه صیاد شیرازی

خروجی های بزرگراه صیاد شیرازی مجهز به چراغ چشمک زن خورشیدی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،  مهندس فقیری معاون حمل و نقل وترافیک از نصب این چراغها در 6 نقطه از خروجی های این بزرگراه با هزینه ای معادل 120میلیون ریال در هفته گذشته خبر داد.

وی ویژگی این چراغها را ذخیره کردن نور خورشید به عنوان منبعی برای روشنایی اعلام کرد وافزود: سیستم این چراغها طوری است که در طول روز، نور خورشید را جذب کرده و این انرژی به صورت نور و روشنایی منعکس می شود.

این چراغها نیازی به حفاری وکابل کشی ندارد و در حداقل زمان نصب شده و همچنین قابل جابجایی می باشند.

علاوه بر این در صورت برخورد خودروها با پایه این چراغها خطر برق گرفتگی نیز وجود ندارد.

مهندس فقیری به دوام و بهره وری طولانی این چراغها اشاره کرد و یادآور شد ، به لحاظ جایگزین شدن لامپ LED، دوام و ماندگاری در حد مطلوبی افزایش یافته است .

وی مکانهای نصب این چراغها را درکلیه خروجی های بزرگراه صیاد شیرازی از جمله سبلان، میدان سبلان، بزرگراه رسالت، و مسیل باختر عنوان کرد.
 
 
 

کد مطلب 424227

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