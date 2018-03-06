به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، منابع آگاه خبر دادند که شرکت برق عربستان سعودی(آکوا پاور)، بانک‌های سیتی‌گروپ، جی‌پی‌مورگان آمریکا و ناتیکسیس فرانسه را به عنوان هماهنگ‌کننده‌های جهانی اولین ارائه عمومی سهام خود که می‌تواند سرمایه‌ای بیش از ۱ میلیارد دلار را جمع آوری کند، استخدام کرده است.

آکوا پاور سهام‌دارانی نظیر شرکت سنابل الاستثمار اینترنشنال عربستان سعودی و آژانس پرداخت مستمری این کشور، دارد. منابع آگاه ماه گذشته خبر دادند که صندوق ذخیره ارزی پادشاهی عربستان، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی درحال رسیدن به توافقی برای خرید ۱۰ درصد از سهام آکوا پاور، قبل از فروش عمومی سهام آن است.

ارائه اولیه سهام این شرکت برای عموم، اولین مورد مهم در نوع خود برای این کشور خواهد بود که به سرمایه‌گذاران خارجی واجد شرایط اجازه مشارکت می‌دهد.