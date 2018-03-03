شوراهای پایین دستی مجمع سلامت در دستگاه های اجرایی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده روز شنبه در اولین مجمع استانی سلامت استان مرکزی در اراک با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: خوشبختانه اجرای طرح تحول نظام سلامت به صورت عملیاتی به مراکز استان ها رسیده و امروز پس از اتمام این جلسه فرماندران استان مرکزی موظف هستند این طرح و مجمع را در شهرستان خود تشکیل دهند.

وی افزود: محوریت سلامت باید در چشم انداز سند توسعه پایدار استان گنجانده شود و این امر را وظیفه ای همگانی بپنداریم و اقدامات اساسی در این راستا به اجرا برسانیم زیرا اگر تنها به توسعه استان توجه داشته باشیم و از نظام سلامت در آن غفلت کنیم این طرح صحیح اجرا نشده است.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت های مردمی و سمن ها در تدوین این سند در دستورکار قرار دارد و درنظر داریم اینگونه اقدامات در استان مرکزی استمرار و افزایش یابند، همچنین وعده افتتاح فاز دوم بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک محقق شد و فاز دوم این بیمارستان پیش از فرارسیدن پایان سال ۹۶ با جذب پرسنل ۱۰۵ نفری فعالیت خود را آغاز می کند.

آقازاده تصریح کرد: فاز اول بیمارستان ۴۶۰ تختخوابی ولیعصر(عج) در سال ۹۷ به بهره برداری می رسد و خوشبختانه باید بگوییم در حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی اقدامات خوبی درحال اجرایی شدن است، همچنین درنظر داریم نخستین بیمارستان دولتی شهرستان شازند را هم با مشارکت صنایع و با ظرفیت ۱۶۰ تختخواب درمانی احداث کنیم.

وی ادامه داد: باید بکوشیم تا فرهنگ سازی موثر در مولفه های اجتماعی در سیاست های کلی استان بگنجد، زیرا پیشگیری از بیماری می تواند از بروز بسیاری بیماری ها جلوگیری کند و توجه داشته باشیم که استان مرکزی از یک تا ۱.۵ درصد بیشتر از نرم کشوری بیمار مبتلا به سرطان دارد.

استاندار مرکزی عنوان کرد: انجام اقدامات عملیاتی و موثر در مجامع سلامت استانی با صدور حکم و حرف، شدنی نیست و اگر می خواهیم که مجامع سلامت استان به اهداف خود برسد باید تفویض اختیار لازم را داشته باشد، همچنین باید در تمام دستگاه های اجرایی استان مرکزی شوراهای زیردستی مجمع سلامت تشکیل شوند.

آقازاده بیان کرد: متاسفانه آمار ابتلا به ایدز در زمینه رفتارهای نامتعارف جنسی نسبت به ۱۳ سال گذشته رشدی سه برابری داشته و به معادل ۴۶درصد رسیده که باید به این آمار به دیده یک هشدار بسیار جدی بنگریم و بدانیم که اگر آسیب های اجتماعی کاهش یابند می توانیم به داشتن جامعه ای سالم امیدوار شویم.