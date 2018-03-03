بیمه ویژه دندانپزشکی نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در سی و هفتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی با اشاره به اینکه در حوزه دندانپزشکی فراز و نشیب های زیادی وجود دارد، افزود: اقدامات خوبی در حوزه سلامت از جمله دندانپزشکی صورت گرفته است، اما این ظرفیت وجود دارد که بتوان کارنامه موفق تری در این حوزه ها رقم زد.

وی بر نقش موثر دندانپزشکان در ارتقای این رشته تاکید کرد و گفت: با همت، اراده و هماهنگی میان دندانپزشکان تا پایان دولت دوازدهم، می توان اقدامات خوبی را برای ارتقای رشته دندان پزشکی، سلامت مردم، بهبود بیماری های دهان و دندان و همچنین دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی انجام داد که البته در این راستا حمایت های دولت به منظور کاهش هزینه های مردم، مهم است.

هاشمی با بیان اینکه در حوزه آموزش علوم پزشکی وضعیت مناسبی داریم، تاکید کرد: با توجه به اینکه تعداد دانشجو در رشته دندانپزشکی قابل قبول است، باید تلاش کنیم توزیع دانشجوی دندانپزشکی اصلاح شود.

وزیر بهداشت در مورد تحصیل دانشجویان در خارج از کشور، افزود: برخی علاقه مند به تحصیل در رشته دندانپزشکی در خارج از کشور هستند و ما نمی توانیم منعی برای آنها قائل شویم، اما باید علت این‌ مهاجرت برای تحصیل را ریشه یابی کنیم و در داخل کشور شرایط را با همکاری بخش خصوصی برای این دسته از متقاضیان تحصیل در این رشته، فراهم کنیم.

هاشمی در ادامه گفت: در مورد حمایت بیمه ای، دولت در حد مقدورات، حمایت ها را انجام داده است و باید در این‌ حوزه، بیمه ویژه دندانپزشکی را راه اندازی کنیم، تا از این طریق، به کاهش هزینه های مردم در بیماریهای دهان و دندان کمک شود.

وی با بیان اینکه در حوزه تجهیزات دندانپزشکی، باید به وضعیت مطلوب برسیم، خاطر نشان‌ کرد: باید اصلاحات در سیاستگذاری صورت گیرد، چرا که ما در تکنیک و روش وضعمان خوب است ولی در مواد مصرفی لابراتوارها و آزمایشگاه های دندانپزشکی نیاز به تلاش بیشتری برای ارتقاء کیفیت است و ضرورت دارد از تولیدات داخل در حوزه تجهیزات پزشکی حمایت کنیم.

هاشمی با بیان اینکه در حوزه بهداشت دهان و دندان اقدامات خوبی صورت گرفته و کارنامه ٤ ساله ما مناسب است، تصریح کرد: چنانچه در حوزه آموزش نیز هماهنگی های بیشتری صورت گیرد، می توانیم در هر دو حوزه بهداشت و آموزش نواقص را برطرف کنیم.

وی گفت: وزارت بهداشت به مقوله دندانپزشکی بی توجه نیست اما دندانپزشکان و دست اندرکاران این رشته نیز دخیل هستند و بخش زیادی از کار به همت خودشان بستگی دارد بنابراین نباید فقط نقد کنیم بلکه باید راهکارهای برون رفت از مشکلات را نیز ارائه دهیم.