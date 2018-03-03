 افتتاح مرکزجراحی چشم بیمارستان رضوی به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک زارعی قنواتی ظهر شنبه در نشست خبری بهره برداری از دومین دستگاه لیزر چشمی که در بیمارستان رضوی مشهد برگزار شد اظهار کرد:جراحی عیوب چشمی که منجر به حذف عینک می شوند در جهان افزایش یافته است و با توجه به افزایش تعداد افراد عینکی در آسیا نیاز به دستگاه های لیزیک که منجر به حذف عینک می شوند را در کشور افزایش داده است.

وی افزود: از حدود 2 سال پیش با مکاتباتی که با شرکت آلمانی زایس صورت گرفت قرار بر این شد که پنج مورد از این دستگاه به ایران ارائه شود که دومین آن در بیمارستان رضوی نصب شده است و در روز ولادت حضرت فاطمه(س) از آن بهره برداری خواهد شد.

رئیس شورا راهبردی چشم بیمارستان رضوی تصریح کرد: برای استفاده از این دستگاه تیم های متعددی از خارج از کشور برای آموزش به این بیمارستان آمدند. با استفاده از این دستگاه پزشکان 3 روش برای عمل جراحی حذف عینک خواهند داشت که با استفاده از این دستگاه خشکی چشم کمتر ، استحکام قرینه بیشتر و دید بیمار در مدت زمان بسیار کمتری بهبود می یابد.

وی تاکید کرد: این مرکز همچنین به دستگاهی که قابلیت تشخیص زود و به هنگام اختلالات شبکیه در نوزادان نارس را دارند، مجهز شده است. همچنین دستگاهی برای بیماران قوز قرنیه قرار داده شده که در صورت تشخیص به موقع می تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کند.

زارعی ادامه داد: بخش دیگر این مرکز، تزریقات داخلی چشم است که انجام آن در مکان های نا مناسب عفونت و مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت. در مجموع اتاق عمل بیماری های چشم پزشکی کاملا استاندارد هستند.