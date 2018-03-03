وزیر خارجه استرالیا: ۲ استرالیائی در حمله انتحاری کابل زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِی‌بی‌سی نیوز، جولی بیشاپ (Julie Bishop) وزیر خارجه استرالیا اعلام کرد که در حمله انتحاری روز گذشته در کابل پایتخت افغانستان ۲ استرالیائی نیز مجرح شده اند.

بر اساس اعلام وزیر خارجه استرالیا، این دو نفر پیمانکاران امنیتی بودند.

لازم به ذکر است، در این انفجار عامل انتحاری خودروی حامل بمب را به هنگام عبور یک کاروان نظامی از این محل منفجر کرده بود.

گفته می‌شود که کاروان نظامی در خیابان بزرگ جلال‌آباد به سوی اردوگاهی بین‌المللی در حرکت بوده یا از آنجا می‌آمده است. در نزدیکی خیابان جلال‌آباد که محل انفجار بود، دو مرکز بزرگ سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد.

پایتخت افغانستان در ماه‌های گذشته بارها هدف حملات گروه‌هایی مانند طالبان و داعش بوده است. تنها در ماه ژانویه در این گونه حملات دستکم ۱۳۰ تَن کشته شدند.

گفتنی است، در حالی تیم امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه های گذشته با تشکیل جلساتی به تدوین راهبرد جدید این کشور در افغانستان اقدام کردند که از زمان تهاجم واشنگتن به این کشور در سال ۲۰۰۱؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان در افغانستان کشته و زخمی شده و عملیات طالبان و تروریست های تکفیری- وهابی داعش در مناطقی از شمال این کشور گسترش نیز یافته است.

لازم به ذکر است، دفتر سازمان ملل در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار روستای «میرزا اولنگ» واقع در شهر «صیاد» ولایت «سرپل» در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که ۳۶ غیرنظامی و افراد خارج از میدان نبرد از سوی طالبان و نیز گروهک تروریستی داعش کشته شده‌اند.