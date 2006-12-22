به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره تاکنون بیش از 90 فیلم بلند سینمایی برای حضور در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام آمادگی کرده‌اند و نسخه اولیه آنها به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. اما شلوغی بیش از اندازه لابراتوارها و استودیوهای ضبط صدا به اندازه ای است که به نظر می رسد برخی از این آثار مجال حضور در جشنواره را پیدا نکنند. نگاهی به شرایط آماده سازی تعدادی از این فیلم ها مسئله را تا حدودی روشن می کند.



در حال حاضر تعدادی از فیلم هایی که آمادگی خود را برای حضور در جشنواره امسال اعلام کرده اند، در مرحله فیلمبرداری و تدوین همزمان قرار دارند. فیلم سینمایی "خواستگار محترم" به کارگردانی داود موثقی تاکنون نزدیک به نیمی از مرحله ضبط تصاویر را پشت سر گذاشته و تولید آن در تهران همچنان ادامه دارد.



فیلم سینمایی "جعبه موسیقی" به کارگردانی فرزاد مؤتمن که همچنان فیلمبرداری آن در خیابان های غرب تهران ادامه دارد، طی چند روز اخیر تدوین را زیر نظر نازنین مفخم آغاز کرده است. به طور همزمان ساخت موسیقی فیلم به وسیله سعید شهرام و صداگذاری آن زیر نظر علی علویان صورت می گیرد تا نسخه نهایی به موقع برای حضور در جشنواره آماده شود.

فیلم "روز سوم" که توسط محمدحسین لطیفی کارگردانی می شود، اثری دیگری است که تاکنون نزدیک به 50 درصد از مرحله فیلمبرداری را پشت سر گذاشته است، اکنون بخشی از سکانس های خارجی فیلم در کوچه و خیابان های آبادان فیلمبرداری می شود. به منظور افزایش سرعت آماده سازی، تدوین همزمان فیلم توسط کاوه حمیدی ایمانی صورت می گیرد و علی کهن دیری نیز ساخت موسیقی اثر را آغاز کرده است.



همچنین فیلم های سینمایی "کارناوال مرگ" به کارگردانی رضا اعظمیان و "مخمصه" اثر محمدعلی سجادی همچنان در مرحله فیلمبرداری قرار دارند و همزمان تدوین و صداگذاری آنها انجام می شود.



به جز آثاری که از آنها نام برده شد، تعداد دیگری از فیلم های ایرانی متقاضی حضور در جشنواره اکنون در مرحله تدوین به سر می برند. فیلم سینمایی "بالاتر از آسمان" به کارگردانی فریدون حسن‌پور یکی از آثاری است که مهدی حسینی وند به تازگی تدوین آن را آغاز کرده و اکنون به فاین کات رسیده است. به طور همزمان ساخت موسیقی توسط سعید شهرام و صداگذاری در استودیو بهمن انجام می شود.



همچنین فیلم های سینمایی "چهار انگشتی" به کارگرانی سعید سهیلی، "سبز کوچک" ساخته غلامرضا رمضانی، "راننده تاکسی" کاری از مهدی صباغزاده مراحل پایانی تدوین را پشت سر می گذارند و مرحله صداگذاری آنها در حال انجام است.



تعدادی دیگر از متقاضیان حضور در جشنواره فیلم فجر امسال در مرحله ساخت موسیقی قرار دارند. فیلم سینمایی "فرود در غربت" به کارگردانی سعید اسدی با موسیقی از حمید رضا دیبازر برای شرکت در جشنواره آماده می شود و محمد موسوی صداگذاری و میکس فیلم را انجام می دهد.



فیلم سینمایی "سبیل مردونه" به کارگردانی جواد اردکانی اکنون زیر نظر ناصر شکرایی مراحل پایانی ساخت موسیقی را سپری می کند و همزمان صداگذاری و میکس نهایی آن به وسیله محمد موسوی سپری می شود. فیلم "محاکمه" ساخته ایرج قادری با اتمام مرحله تدوین در حال حاضر امیر توسلی موسیقی آن را می سازد.



موسیقی فیلم سینمایی "پاییتال" به کارگردانی اردشیر شلیله اکنون توسط کارن همایونفر ساخته می شود و همزمان حسین مهدوی مشغول صداگذاری و میکس نهایی فیلم است. خسرو سینایی نیز برای ساخته جدید خود با عنوان "مثل یک قصه" موسیقی می‌سازد و صداگذاری آن را به محمدرضا دلپاک سپرده است.



همچنین فیلم های سینمایی "آدم" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی، "مصائب دوشیزه" ساخته مسعود اطیابی و "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد از دیگر آثاری هستند که در مرحله ساخت موسیقی قرار دارند و صداگذاری آنها نیز به صورت موازی انجام می شود.



در کنار این فیلم ها، تعدادی دیگر از آثار سینمایی هستند که مراحل پایانی صداگذاری را طی می کنند. "اقلیما" به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور توسط مسعود بهنام مرحله صداگذاری و میکس را سپری می کند. "پابرهنه در بهشت" نخستین ساخته بهرام توکلی تا چند روز دیگر مرحله صداگذاری فیلم را توسط محمود موسوی نژاد به پایان می رساند. فیلم سینمایی "نسل جادویی" به کارگردانی ایرج کریمی زیر نظر امیرحسین قاسمی در استودیو روشنافیلم مرحله صداگذاری را طی می کند.



همچنین فیلم های سینمایی "روایت های ناتمام" به کارگردانی پوریا آذربایجانی، "پارک وی" ساخته فریدون جیرانی، "حافظ" کاری از ابوالفضل جلیلی، "پاداش سکوت" اثر مازیار میری، "رنگ های خاطره" به کارگردانی شهاب رضویان، "آنکه به دریا می رود" اثر آرش معیریان، "مثل یک قصه" کاری از خسرو سینایی، "اخراجی ها" به کارگردانی مسعود ده نمکی، "خروس جنگی" علیرضا داودنژاد و "این سه زن" منیژه حکمت در مرحله صداگذاری به سر می برند و به تازگی فیلم سینمایی "عاشق" به کارگردانی افشین شرکت مراحل فنی را پشت سر گذاشته است.



نکته اصلی این است که حضور در جشنواره فیلم فجر ارتباطی به اکران عمومی فیلم ندارد و فیلمسازان بیشتر برای دریافت بازخورد اولیه مخاطبان و منتقدان سینمایی و به دست آوردن جایزه برای افزایش اعتبار فیلم برای حضور در جشنواره فجر تلاش می کنند. اما نکته سوال برانگیز اینجاست که به چه دلیل زمان بندی و برنامه ریزی برای ساخت آثار سینمایی آنقدر طول می کشد که فیلم با دشواری و شتاب بیش از اندازه برای حضور در جشنواره آماده می شود و به همین دلیل کیفیت فیلم و به تبع آن جشنواره تحت تاثیر این شتاب قرار می گیرد.