آغاز ثبت نام آیین اعتکاف در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام عیسی بزمانی در هفتاد و سومین نشست استانی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی که با محوریت مراسم اعتکاف در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: در سال گذشته ۷هزار و ۱۵ نفر در ۶۰ مسجد روستایی و شهری استان معتکف شدند که از این تعداد ۵ هزار و ۲۵۵ نفر خواهر و یک هزار و ۷۶۰ نفر هم برادر بودند.

وی با اشاره به اینکه درسال ۱۳۹۷ اعتکاف با تعطیلات نوروزی مقارن شده است، افزود: دست اندرکاران این سنت حسنه بایستی با اقدامات شایسته و بایسته درحوزه تبلیغات واطلاع رسانی این فرمایش رهبر معظم انقلاب را مبنی بر اینکه اعتکاف نوروزی نشانه تدین ملت بزرگ ایران اسلامی است را با اقدامات جهادی در مرحله عمل نشان دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان برپایی محافل انس با قرآن، برگزاری حلقه های معرفت ونشست های بصیرتی، کرسی تلاوت قرآن، سخنرانی فرهیختگان، مراسم ادعیه خوانی، برگزاری نمازجماعت و برگزاری اعمال «ام داود» در روز سوم اعتکاف را از جمله برنامه های محوری ویژه معتکفان درمساجد ذکر کرد.

وی با اشاره به ثبت نام اینترنتی متقاضیان شهرستان زاهدان و زابل درسامانه اعتکاف بیان کرد: علاقمندان جهت ثبت نام می‌توانند به سامانه اینترنتی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان به آدرس (www.zahedan-tebyan.ir) مراجعه کنند و در دیگر شهرستان‌ها به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان و مساجد برگزار کننده اعتکاف مراجعه کنند.

حجت الاسلام بزمانی گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته معتکفان استان مبلغ ۴۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه همیاری به مسجد مورد نظر هنگام نام نویسی پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: سن بالای ۱۲سال، مسافر نبودن و داشتن قدرت لازم برای سکونت به مدت سه روز در مسجد از مهمترین شرایط معتکف شدن است.

بزمانی اعتکاف را پرورش جسم و جان و آمیزه ای از چند عبادت با فضیلت برشمرد و افزود: روزه به عنوان ارزشمندترین عبادت، اقامت به مدت سه روز در مسجد و خواندن نماز از مهمترین شروط معتکفان بحساب می آید.

گفتنی است آیین معنوی اعتکاف به مدت سه روز از ۱۱ تا ۱۳ فروردین ماه، مصادف با ۱۳ تا ۱۵ رجب همزمان با سراسر کشور در سیستان و بلوچستان برگزارمی شود.