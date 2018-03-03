به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر امروز در دیدار با اعضای حزب کارگزاران اسلام آبادغرب با بیان اینکه دلسوزی این گروه در مسیر توسعه و حل مشکلات استان در خور تحسین و راه گشاست، اظهار داشت: درد استان، موانع ذهنی، نرم افزاری و اداری است که بر سر راه توسعه اقتصادی و اشتغال کرمانشاه است و مادامی که مشغول حاشیه ها شویم و از این موانع غافل شویم، از این هدف دورتر می‌شویم.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: اگر حامی دولت هستیم و دلمان برای دولت می‌سوزد باید نگرانی و دلواپسی ما، ۱۴۵ هزار نفر جوان بیکار استان باشد که تقریبا همه خانواده ها درگیر آن هستند، اینکه خودمان حقوقی از دولت بگیریم و مدام دنبال حاشیه‌های غیر ضروری باشیم و از حقوق حداقلی مردم که در طول دوره های مختلف گذشته برآورده نشده، غافل شویم، هنر نکرده ایم. مردم بهترین داور هستند.

بازوند با بیان اینکه منافع استان کرمانشاه باید خط قرمز جریان‌های سیاسی باشد نه منافع شخصی، گفت: بحمدلله غالب دوستان مثل همین جمع حاضر هم همین طوراند، حساب تعداد معدودی که هنوز به بلوغ سیاسی لازم نرسیده اند از حساب عُقلای سیاسی و آگاهی مقبول قاطبه جریان‌ها جداست.

وی گفت: اجرای سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی مهمترین برنامه بنده در توسعه اقتصادی است، ۲۴ کلید کارگشا در این سیاست‌ها نهفته است. دوستانی که از برنامه های بنده سوال می کنند در جریان باشند، هیچ برنامه ای کارشناسی‌تر، دقیق تر و شفا بخش تر از اقتصاد مقاومتی دردهای ما را در کرمانشاه درمان نمی کند.

بازوند اقتصاد مقاومتی را به معنای پرورش شهروند فعال، تولید ثروت از ظرفیت‌های درونی، صدور داشته ها و برون گرایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: معتقدم اگر همه پای کار باشیم و ظرفیت های همدیگر را خنثی نکنیم، می توانیم به تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه امیدوار باشیم.

وی افزود: بارها گفته‌ام ، اگر منفعت میزی که مدیران پشت آن نشسته اند به مردم نرسد، مدیر باید بدون تعارف کنار برود. هنر منِ مدیر آن است که بتوانم با حفظ دایره اختیارات، با تعامل ها و ارتباطات، از همهظرفیت های مجموعه نظام برای حل مشکلات مردم و شکوفایی ظرفیت های اقتصادی استفاده کنم و این موضوع خلاصه‌ای از برخی سیاستها و راهبردهای بلند بالای دولت تدبیر و امید است.

برخی جریان‌های سیاسی در انتقادات خود به مدیر اجرایی کرمانشاه دنبال منافع هستند

همچنین در این نشست یکی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه با اشاره به دعوت چند نفر از چهره های منتسب به جریان اصلاح طلب برای ایجاد مجادله در شرایط بحرانی استان کرمانشاه گفت: خلا نقد تمیز در استان به وضوح حس می شود.

حجت الاسلام محمدی اظهار داشت: چرا برخی بخاطر اعلام رضایت از استاندار در تریبون های رسمی نگران و ناراحتند؟؟ تا امروز ، همه اهل تقوی از عملکرد و فعالیت شبانه روزی استاندار راضی هستند. من تعجب می کنم از برخی جریانهای سیاسی که چشم خود را به روی واقعیات بسته و بدون اطلاع قضاوت می کنند. این جریانات لازم است به سابقه ی استاندار فعلی بدون در نظر داشتن منافع خودشان دقت کنند.

وی بیان کرد: وحدت و همدلی میان استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک موهبت است که باید قدردان آن باشیم.