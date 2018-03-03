توطئه های دشمنان برای ازبین بردن وحدت مردم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان خدادادی عصر امروز شنبه در جلسه معارفه معاون جدید فرماندار ملکان افزود: راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن علی رغم تلاش دشمنان و بعد از اغتشاشات اخیر به فرموده رهبری واقعا تماشایی شد.

وی اظهار کرد: مردم شهرهای ملکان، لیلان و مبارک شهر نیز همچون ملت ایران سنگ تمام گذاشتد.

وی از وجود وحدت و صمیمیت بین مردم و مدیران محلی بعنوان پتانسیل شهرستان ملکان یاد کرد و گفت: معاون جدید فرماندار نیز از فرزندان بومی و آشنا به منطقه بوده و فردی کارآمد و فعال هستند.

فرماندار ملکان هم در این جلسه از شرکت گسترده مردم ملکان را در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و گفت: بنده طی چهار سال حضورم در این شهرستان شاهد چنین حضور نبوده ام.

تخصیص ۶۳ درصد اعتبار شهرستان ملکان

محمدباقر خانی در ادامه با بیان اینکه طی چهار سال گذشته اجرای پروژه های عمرانی ملکان متوقف نشده افزود: در ۴ سال اخیر ۲۰۹۷ پروژه عمرانی، خدماتی با ۱۷۶۰ میلیارد ریال در شهرستان ملکان اجرایی و عملیاتی شده است.

وی میزان اعتبارات شهرستان ملکان در سال جاری را بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: تا امروز ۶۳ درصد این اعتبار تخصیص یافته است.

وی افزود: در دهه فجر سال ۹۵ تعداد ۴۲ پروژه با ۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار و در هفته دولت سال ۹۶ تعداد ۴۴ پروژه عملیاتی و یا به بهره برداری رسیده است.

فرماندار ملکان در ادامه به گلایه برخی خبرنگاران محلی مبنی بر همکاری ضعیف فرمانداری ملکان و عدم دعوت به جلسات فرمانداری اشاره کرد و آن را قصور فراموشی دانست.

ولی فرماندار ملکان نگفت که چرا این قصور فراموشی به طور مستمر تکرار می شود و در جهت اصلاح آن کاری نمی شود و در صورت درج انتقادی از فرمانداری و یا مشکلات شهرستان، این قصور فراموشی بیشتر هم می شود و حتی به تحریم کامل خبرنگار از جلسات و مراسمات نیز منجر می شود؟ !

گفتنی است در پایان جلسه سعید مقدم به عنوان معاون جدید فرمانداری شهرستان ملکان معرفی شد.