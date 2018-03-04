۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

استاندار زنجان:

وضعیت استان زنجان در ایجاد اشتغال حوزه کشاورزی و صنعت مطلوب است

زنجان-استاندار زنجان گفت: خوشبختانه وضعیت استان زنجان درزمینهٔ ایجاد اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت مطلوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان زنجان در محل استانداری زنجان با اشاره به اینکه امروز یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار است، افزود: خوشبختانه در این راستا استان زنجان توانسته است در بخش‌های کشاورزی و صنعت عملکرد بهتری نسبت به میانگین کشوری داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه یکی از اولویت‌های استان، هدایت متقاضیان شغل به سمت بخش خدمات است و متأسفانه در این زمینه هنوز به توفیقی که مدنظر بود، دست نیافته‌ایم، تصریح کرد: به همان اندازه که درزمینهٔ ایجاد اشتغال در بخش‌های کشاورزی و معدن نسبت به میانگین کشوری موفق عمل کرده‌ایم، در حوزه خدمات نتوانسته‌ایم گام‌های مؤثری برداریم.

استاندار زنجان گفت: با وجود تأکیدات صورت گرفته برای هدایت متقاضیان شغل به سمت حوزه خدمات، در این راستا ۱۴ درصد از میانگین کشوری پایین‌تر هستیم.

درویش امیری افزود: باید با برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه به جایگاهی برسیم که امروز در بخش‌های کشاورزی و صنعت درزمینهٔ ایجاد اشتغال داریم؛ چراکه معتقدیم استان در حوزه خدمات از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال برخوردار است.

کد مطلب 4242468

