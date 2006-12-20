داوطلبان نمایندگی مجلس باید فوق لیسانس باشند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رای موافق دادند.

براساس قانون کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان نامزدی در این انتخابات باید حداقل مدرک فوق دیپلم داشته باشند و درتبصره آن نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی از اجرای این قا نون مستثنا هستند.

درمتن این طرح حداقل مدرک تحصیلی داوطلبان نمایندگی مجلس، کارشناسی و معادل آن امده بود ولی نمایندگان به پیشنهادی مبنی بر قرار گرفتن مدرک فوق لیسانس کارشناسی ارشد یا معادل آن به عنوان حداقل مدرک داوطلبان نمایندگی رای موافق دادند.

از مجموع 201 نماینده حاضر ، 129 نماینده با آن موافقت و 48 نفر با آن مخالفت کردند و 8 نفر نیز رای ممتنع دادند.

این پیشنهاد را محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و کریم شافعی نماینده مرند و جلفا مطرح کرده بودند که ابراهیم کارخانه ای نماینده همدان نیز آن را مطرح کرد.

به هنگام بررسی این طرح، که اول قرار بود حداقل مدرک تحصیلی داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی لیسانس یا معادل آن باشد، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان به عنوان مخالف به انتخابات آتی اشاره کرد و گفت: درهر دوره از انتخابات شاهد تغییر و تحولاتی بوده ایم که این تغییر و تحول نشانگر آن است که مردم به تحصیلکردگان روی آورده اند.

وی افزود: مردم ایران بسیار باهوش هستند و می فهمند که تصویب قانون از سوی مجلس به نفع همان نمایندگان است یا به نفع کشور.

نماینده لاهیجان افزود: مجلس نمی تواند بسیاری از نمایندگان را غافلگیر کند و از آنها برای سال های آینده مدرک لیسانس و یا بالای لیسانس بخواهند.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا، به عنوان موافق این طرح نیز گفت: اگر امروز می بینیم که نمایندگان ، به طور تخصصی و با کارشناسی بالا، طرح ها و لوایح را مورد بررسی قرار می دهند، در اصل بالا بودن سواد و تخصص نمایندگان است.

وی افزود: مگر امروز علم و دانش پیشرفت نکره ، آیا نیاز امروز کشور با نیاز دیروز کشور یکی است.

دلخوش تصریح کرد: این درست نیست که بگوییم اشخاصی مدرک لیسانس ندارند ، حال به دلیل داشتن تجربه بگذاریم وارد مجلس شوند چرا که مجلس با تصویب قوانینی کشور را با تحول روبرو می کند.

این نماینده مجلس هفتم گفت: ما باید تلاش کنیم تا نمایندگان با سواد و با تجربه، دانا و دارای شناخت از اقتصاد جهان داشته باشیم.

وی گفت: ما باید برای داشتن نظام شایسته سالاری و تخصصی و علم در مجلس توجه داشته باشیم تا بتوانیم به خوبی در راستای پیشرفت کشور گام برداریم.

در ادامه بررسی این طرح، سبحانی در مخالفت با طرح دو فوریتی اصلاح بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح باید به این سئوال پاسخ داد که با تصویب این طرح کارآیی و عملکرد مجلس به چه میزان بالا می رود.

وی افزود: ما باید اجازه دهیم که اقشار مختلف مردم، اجازه حضور در انتخابات مجلس را داشته باشند.

سبحانی تصریح کرد: اگر بحث سواد باشد در این مجلس ما می بینیم که افراد بسیاری هستند که مدرک دکترا و فوق لیسانس دارند آیا با بودن این چنین افرادی که در مجلس هفتم هم کم نیست توانسته ایم در حد مطلوبی فعالیت کنیم.

این نماینده مجلس هفتم اظهار داشت: با این طرح امکان حضور افرادی را که توان حضور درمسابقه ورود به دانشگاه و یا توان پرداخت شهریه را ندارد ، را در مجلس سلب می کنیم.

فولاد گر نماینده اصفهان دومین موافق این طرح نیز گفت: ما باید تلاش کنیم تا با قدرت این طرح کار آمدی مجلس را بالا ببریم، زیرا تعهدات بالا داشتن، تخصص لازم باعث می شود تا ما در بحث هایی که در مجلس صورت می گیرم، مهمترین طرح را با کارکردی کارشناسانه به تصویب برسانیم.