به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کرمانشاه، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در ادامه بیست و سومین سفر استانی خود، پیش از ظهر امروز با حضور در جمع مردم سنقر و کلیایی، این شهر را یکی از سردترین مناطق کرمانشاه خواند و گفت: مردم این شهر به خاطر عشق و ایمانی که دارند جزء بهترین مردم ایران زمین هستند.

وی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: برخی از کشورها جهت دستیابی به تسلیحات هسته ای رقابت می کنند در حالی که مسابقات واقعی در انجام عمل خیر است چرا که در این مسابقه شکستی راه ندارد.

رئیس جمهور تاکید کرد: باید مراقب باشیم زرق و برق دنیا ما را از حقیقت دور نکند. خداوند دوست دارد همه انسانها در کمال بسر ببرند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران از سر و صدای دنیاپرستان نمی هراسد و باکی به دل راه نمی دهد.

احمدی نژاد یادآور شد: وقتی که کشورهای زورگو می بینند کشوری می خواهد مستقل شود سر و صدا ایجاد می کنند و سعی در منزوی کردن آن کشور دارند اما دشمنان ایران باید بدانند ملت ایران سر سوزنی برای سر و صدای آنان اهمیت قائل نیست و از راه خود عقب نشینی نمی کند.

رئیس جمهور افزود: انشاء الله در مسئله هسته ای گام آخر را با امیدواری در قله هسته ای برمی داریم.

وی افزود: دشمنان با تهدید به تحریم می خواهند بین مردم ایران تفرقه ایجاد کنند اما این تهدیدها نتیجه عکس می دهد و باعث می شود مردم ما اتحاد و همبستگی بیشتری داشته باشند.

رئیس جمهور خطاب به دشمنان گفت: شما در برابر ملت ایران شکست خورده اید و در آینده هم شکست خواهید خورد.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران برای دستورات دشمنان هیچ اهمیت و ارزشی قائل نیست.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص 46 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در جهت اشتغال به جوانان سنقر خبر داد و گفت: انشاءالله سد "سلیمان شاه" در این منطقه به زودی آبگیری می شود و از سال آینده آب آن وارد مزارع می شود.

وی همچنین از احداث یک سد دیگر، یک آموزشگاه فنی - مهندسی و دو سالن ورزشی مجهز برای دختران و پسران خبر داد.

گفتنی رئیس جمهور دقایقی دیگر در جمع مردم کنگاور سخنرانی خواهد کرد.