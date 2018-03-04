۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۱۰

امیرعبداللهیان در دیدار سفیر فلسطین:

نگرش جمهوری اسلامی به فلسطین برگرفته از آرمان‌های انقلاب است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: نگرش جمهوری اسلامی ایران به فلسطین همه جانبه و برگرفته از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با «صلاح الزواوی» سفیر فلسطین در تهران دیدار و گفتگو کرد.  

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به اینکه نگرش جمهوری اسلامی ایران به فلسطین همه جانبه و برگرفته از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از حقوق ملت مظلوم فلسطین وجایگاه والای قبله نخست مسلمانان دفاع کرده و خواهد کرد.  

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران، داشتن رابطه خوب با تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی است.  

وی در ادامه با اشاره به وقوع برخی تحولات میدانی در سوریه خاطرنشان کرد: سوریه در پی پیروزی علیه تروریسم تکفیری، به تجاوز جنگنده های صهیونیستی پاسخ فوری و قاطع داد و آن را سرنگون ساخت.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: رویکرد واکنش سریع به هرگونه تجاوز صهیونیستی علیه سوریه، تصمیم دمشق و معادله جدید به شمار می رود.  

صلاح الزواوی سفیر فلسطین در تهران نیز در این دیدار با اشاره به نقش و جایگاه والای جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت و ثبات در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشگام تقویت و تحکیم وحدت در جهان اسلام است.  

سفیر فلسطین در پایان با قدردانی از حمایت های معنوی جمهوری اسلامی ایران از ملت مظلوم فلسطین و برداشتن گام های موثر برای حل مسأله فلسطین و آزادسازی قدس شریف، گفت: قطعا پیروزی نهایی از آن مردم مقاوم فلسطین خواهد بود.

