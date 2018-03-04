به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با «صلاح الزواوی» سفیر فلسطین در تهران دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به اینکه نگرش جمهوری اسلامی ایران به فلسطین همه جانبه و برگرفته از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از حقوق ملت مظلوم فلسطین وجایگاه والای قبله نخست مسلمانان دفاع کرده و خواهد کرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران، داشتن رابطه خوب با تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به وقوع برخی تحولات میدانی در سوریه خاطرنشان کرد: سوریه در پی پیروزی علیه تروریسم تکفیری، به تجاوز جنگنده های صهیونیستی پاسخ فوری و قاطع داد و آن را سرنگون ساخت.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: رویکرد واکنش سریع به هرگونه تجاوز صهیونیستی علیه سوریه، تصمیم دمشق و معادله جدید به شمار می رود.

صلاح الزواوی سفیر فلسطین در تهران نیز در این دیدار با اشاره به نقش و جایگاه والای جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت و ثبات در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشگام تقویت و تحکیم وحدت در جهان اسلام است.

سفیر فلسطین در پایان با قدردانی از حمایت های معنوی جمهوری اسلامی ایران از ملت مظلوم فلسطین و برداشتن گام های موثر برای حل مسأله فلسطین و آزادسازی قدس شریف، گفت: قطعا پیروزی نهایی از آن مردم مقاوم فلسطین خواهد بود.