اختصاص ۲۰درصد تخفیف شهریه به دانشجویان تحت پوشش بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای تفاهم‌نامه منعقده میان دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان بهزیستی کشور و به منظور تحقق اصل عدالت‌محوری و ایجاد فرصت های برابر برای رشد و شکوفایی علمی و فرهنگی همه دانشجویان به ویژه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، تمام دانشجویان تحت پوشش این سازمان در تمام مقاطع تحصیلی از میزان ۲۰درصد تخفیف شهریه تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برخوردار می شوند.

همچنین به منظور تسهیل در خدمت‌رسانی به این دسته از دانشجویان، شیوه‌نامه اجرایی ثبت‌نام و نحوه دریافت شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور که به امضای معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان بهزیستی کشور رسیده، به واحدها و مراکز آموزشی ابلاغ می شود.

به منظور تسهیل مراحل اداری و رفاه حال مددجویان سازمان، آن دسته از دانشجویان مشغول به تحصیل که در ترم های گذشته معرفی‌نامه خود را به دانشگاه محل تحصیل ارائه کرده‌اند، نیازی به ارائه معرفی‌نامه جدید ندارند.

دانشجو موظف است پس از ثبت هر مقطع تحصیلی توسط کارشناس امور دانشجویان سازمان بهزیستی استان محل سکونت، نسبت به ثبت ترم خود اقدام کند.

دانشجو پس از اتمام مراحل انتخاب واحد و حداکثر تا دو هفته پس از انجام حذف و اضافه، اطلاعات مالی خود شامل هزینه قابل پرداخت پس از اعمال تخفیف، شناسه پرداخت و شماره حساب مربوط به واحد دانشگاهی را در سامانه درج کند و در اسرع وقت اصل مدارک شامل برگه انتخاب واحد و هزینه شهریه خود را به همراه کارنامه ترم گذشته ممهور به مهر معتبر دانشگاه، به اداره کل بهزیستی استان محل تحصیل تحویل دهد.