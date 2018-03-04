جریمه نقدی فدراسیون کشتی ایران بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی ایران چندی پیش همزمان با رقابت های عمومی جوانان قهرمانی کشور، اقدام به برگزاری یک کلاس آموزشی ضد دوپینگ با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی، برای کشتی گیران و مربیان حاضر در این مسابقات کرده بود.

پس از اینکه فدراسیون کشتی موضوع برگزاری این دوره آموزشی با همکاری نادو (ستاد مبارزه با دوپینگ) ایران را به اتحادیه جهانی کشتی منعکس کرد، این اتحادیه، فدراسیون ایران را به دلیل فعالیت های مثبتش در زمینه مبارزه با دوپینگ با پاداش نقدی ۳۰ هزار فرانک سوئیس تشویق کرد.

بر این اساس متن نامه «میشل دوسون» دبیر کل اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:



جناب آقای خادم

رییس فدراسیون کشتی ایران



پیرو نامه ارسالی شما در خصوص کاهش جریمه های سه مورد دوپینگ، ما خوشحالیم به شما اطلاع دهیم که فدراسیون شما موفق شد سمینار مبارزه بادوپینگ را برگزار نماید و شرایط لازم اتحادیه برای کاهش این جریمه را فراهم نماید.

نصف سه جریمه ۲۰۰۰۰ فرانکی شما کسر شد. اگرچه در نامه قبلی اعلام شده بود که نصف دو جریمه کاهش داده می شود اما با توجه به تلاش شما برای برگزاری سمینار و پوشش رسانه ای سمینار، ما نصف سه جریمه یعنی ۳۰۰۰۰ فرانک را کاهش دادیم.

از فرصت استفاده می کنیم و از شما و سازمان ضد دوپینگ برای مشارکت در این پروژه تشکر می کنیم و امیدوارم که این گونه سمینارها به عنوان اساس آموزش و تمرکز بر جوانان کشتی گیر در ایران برگزار شود.