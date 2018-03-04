به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به نامگذاری این هفته به نام هفته «درختکاری» اظهار کرد: در شرایط فعلی درخت برای شهر تهران مفهومی حیاتی است. تهران در گذشته ای نه چندان دور، به عنوان منطقه ای سرسبز و پوشیده از درختان شناخته می شد، اما در دهه های اخیر بخش قابل توجهی از باغات و فضای سبز تهران، برای ساختن برج‌های مسکونی و مجتمع‌های تجاری ریشه‌کن شده اند.

وی افزود: ‌اگرچه مرثیه‌سرایی برای باغات تهران مشکلی از شهر را حل نمی کند، اما نباید تصویر دیروز تهران را با سیمای خاکستری، هوای آلوده، طراوت و سرسبزی از دست رفته امروز تهران مقایسه کنیم و راه بازگشت به توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست را در مسیری متفاوت بیابیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ایجاد فضای سبز و پارک‌های جنگلی وسیع در حاشیه تهران، اقدامی مناسب و قابل تقدیر است، گفت: این در حالی است که جایگزینی برای باغات و فضای سبز از دست رفته یا در حال نابودی مرکز شهر وجود ندارد.

هاشمی ادامه داد: ‌علاوه بر اثرات غیرقابل انکار و ترجیحات فضای سبز موجود در شهر، دسترسی و امکان حضور شهروندان در پارک‌های جنگلی حاشیه تهران، با حضور مداوم و آسان آنها کنار و متن فضای سبز بافت‌های شهری قابل مقایسه نیست و این خط مشی که با نابودی فضای سبز متن تهران، با پارک‌های جنگلی حاشیه شهر آن را جبران کنیم، سیاست مطلوب و مورد تایید مدیریت شهری جدید نیست.

وی با اشاره به فرمایشات ‌مقام معظم رهبری مبنی بر صیانت از فضای سبز و درختان شهری، گفت: توجه به این مسئله از جمله موضوعات مهمی است که در دهه گذشته اگرچه در شعار و تبلیغات شهری تکرار شده است، اما در عمل مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته و این غفلت مورد گلایه های متعدد رهبر معظم انقلاب شده است که در تهران و حومه آن، علاوه بر زمین‌خواری و گیاه‌خواری، متاسفانه کوه‌خواری هم شایع شده است و بسیاری از مناطق با ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر مورد ساخت وساز غیرقانونی قرار گرفته وسپس قانونی شده است.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: ‌شورای پنجم بر خود واجب می داند با نصب‌العین قرار دادن توصیه رهبر انقلاب در صیانت از فضای سبز شهری، با هرگونه تخلف و آسیب زدن به محیط زیست به خصوص از ناحیه اشخاص حقیقی وحقوقی متنفذ و پرقدرت مقابله کند و از درختان که نفس شهروندان تهرانی هستند، چون ناموس شهر صیانت کرده و بر جای هر درخت قطع شده که ثمره سیاسی‌کاری سیاستمداری یا منفعت‌جویی زمین‌خواری بوده است، نهالی نو بکارد.