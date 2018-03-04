  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

رییس شورای شهر تهران:

مرثیه‌سرایی برای باغات مشکلی را حل نمی کند

مرثیه‌سرایی برای باغات مشکلی را حل نمی کند

رئیس شورای شهر تهران گفت: اجازه قطع هیچ درختی در تهران را نمی دهیم زیرا درخت ناموس شهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به نامگذاری این هفته به نام هفته «درختکاری» اظهار کرد: در شرایط فعلی درخت برای شهر تهران مفهومی حیاتی است. تهران در گذشته ای نه چندان دور، به عنوان منطقه ای سرسبز و پوشیده از درختان شناخته می شد، اما در دهه های اخیر بخش قابل توجهی از باغات و فضای سبز تهران، برای ساختن برج‌های مسکونی و مجتمع‌های تجاری ریشه‌کن شده اند.

وی افزود: ‌اگرچه مرثیه‌سرایی برای باغات تهران مشکلی از شهر را حل نمی کند، اما نباید تصویر دیروز تهران را با سیمای خاکستری، هوای آلوده، طراوت و سرسبزی از دست رفته امروز تهران مقایسه کنیم و راه بازگشت به توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست را در مسیری متفاوت بیابیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ایجاد فضای سبز و پارک‌های جنگلی وسیع در حاشیه تهران، اقدامی مناسب و قابل تقدیر است، گفت: این در حالی است که جایگزینی برای باغات و فضای سبز از دست رفته یا در حال نابودی مرکز شهر وجود ندارد.

هاشمی ادامه داد: ‌علاوه بر اثرات غیرقابل انکار و ترجیحات فضای سبز موجود در شهر، دسترسی و امکان حضور شهروندان در پارک‌های جنگلی حاشیه تهران، با حضور مداوم و آسان آنها کنار و متن فضای سبز بافت‌های شهری قابل مقایسه نیست و این خط مشی که با نابودی فضای سبز متن تهران، با پارک‌های جنگلی حاشیه شهر آن را جبران کنیم، سیاست مطلوب و مورد تایید مدیریت شهری جدید نیست.

وی با اشاره به فرمایشات ‌مقام معظم رهبری مبنی بر صیانت از فضای سبز و درختان شهری، گفت: توجه به این مسئله از جمله موضوعات مهمی است که در دهه گذشته اگرچه در شعار و تبلیغات شهری تکرار شده است، اما در عمل مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته و این غفلت مورد گلایه های متعدد رهبر معظم انقلاب شده است که در تهران و حومه آن، علاوه بر زمین‌خواری و گیاه‌خواری، متاسفانه کوه‌خواری هم شایع شده است و بسیاری از مناطق با ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر مورد ساخت وساز غیرقانونی قرار گرفته وسپس قانونی شده است.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: ‌شورای پنجم بر خود واجب می داند با نصب‌العین قرار دادن توصیه رهبر انقلاب در صیانت از فضای سبز شهری، با هرگونه تخلف و آسیب زدن به محیط زیست به خصوص از ناحیه اشخاص حقیقی وحقوقی متنفذ و پرقدرت مقابله کند و از درختان که نفس شهروندان تهرانی هستند، چون ناموس شهر صیانت کرده و بر جای هر درخت قطع شده که ثمره سیاسی‌کاری سیاستمداری یا منفعت‌جویی زمین‌خواری بوده است، نهالی نو بکارد.

کد مطلب 4242576
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها