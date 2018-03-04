۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

در لیگ دسته اول فوتبال ایران؛

صبای قم در خانه پذیرای راه آهن تهران است

قم - تیم فوتبال صبای قم در هفته بیست و ششم لیگ دسته اول فوتبال ایران در خانه پذیرای راه آهن تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های ایران جام آزادگان امروز یکشنبه در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود که یکی از این مسابقات در قم و به جدال تیم‌های قعرنشین لیگ دسته اول اختصاص دارد.

تیم فوتبال صبای قم که یکی از گزینه‌های اصلی سقوط به دسته پایین‌تر به شمار می‌رود امروز یکشنبه از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید حیدریان قم پذیرای تیم فوتبال راه آهن تهران است و امیدوار است در این بازی با تیم قعرنشین برنده بازی باشد.

شاگردان محمد مؤمنی در تیم صبای قم که راه خود را برای بقا در لیگ دسته اول بسیار پرسنگلاخ و پیچیده می‌بینند و شانس زیادی برای بقا در لیگ دسته اول ندارند امیدوارند با پیروزی برابر تیم بحران زده و قعرنشین راه آهن ۳ امتیاز التیام بخش را به دست بیاورند.

راه آهن ضعیف‌ترین تیم این فصل لیگ دسته اول بوده است که در انتهای جدول لیگ یک، جاخوش کرده و وضعیت بحرانی این تیم سبب شده اهالی فوتبال، این تیم را از حالا، سقوط کرده به دسته دوم بدانند اما صبا هم وضعیت بهتری نسبت به راه آهن ندارد و تیم ماقبل آخر جدول است.

دیدار صبای قم و راه آهن در ورزشگاه شهید حیدریان جدال تیم‌هایی است که به احتمال قریب به یقین، همسفر هم در سقوط به دسته دوم خواهند بود با این حال صبا به دنبال اعاده حیثیت و زنده نگهداشتن امید خود به بقا تا آخرین روز است گرچه این کار، بسیار دور از ذهن و نیازمند معجزه است.

تماشای این بازی برای تماشاگران قمی رایگان است و صبا امیدوار است اولین برد خود در ورزشگاه شهید حیدریان را کسب کند. صبا در صورت پیروزی نمی‌تواند در جدول جایگاه خود را تغییر دهد اما پیروز نشدن در برابر تیم انتهای جدول نمی‌تواند برای صبا قابل پذیرش باشد.

