کشف ۲۰ تن مواد مخدر در ۱۱ ماه/ افزایش ۱۰ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به اجرای طرح والعادیات گفت: ما در هفته گذشته طی هشت مرحله عملیات، هفت باند بزرگ مواد مخدر را در تهران منهدم و یک تن مواد را کشف و ضبط کردیم.

وی افزود: در این طرح همچنین بیش از نیم تن قرص، شربت و انواع متادون کشف و ضبط شد و در مجموع ۲۰ قاچاقچی عمده دستگیر شدند.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: طرح های ما به صورت توامان برای دستگیری خرده فروشان، عمده فروشان و فروشندگان مواد مخدر است و ما در این طرح یک هفته ای ۲۳۰ خرده فروش را جمع آوری کردیم، ضمن اینکه ۸۰۰ معتاد متجاهر نیز دستگیر شدند. در این طرح ۱۵ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

سردار رحیمی اضافه کرد: ما در ۱۱ ماه گذشته ۲۰ تن مواد مخدر کشف و ۷۰ باند عمده قاچاق مواد مخدر را منهدم کردیم.

وی گفت: در این مدت شاهد افزایش ۱۰ درصدی کشفیات و ۷ درصدی دستگیری ها بودیم.

رئیس پلیس پایتخت به منهدم ساختن یک باند سه نفره کوکائین نیز اشاره کرد و گفت: این باند که اعضای آن سابقه دار بودند، کوکائین را از خارج وارد کشور می کردند.

سردار رحیمی در ادامه با اشاره به نزدیکی چهارشنبه سوری نیز گفت: ما ۹ انبار مواد محترقه را کشف کردیم و باندهای بزرگی را در این زمینه شناسایی کردیم.

وی با تاکید بر اینکه امسال برخورد با فعالان در این حوزه بسیار قاطع و بدون اغماض خواهد بود، افزود: به واحدهای صنفی تذکر دادیم و پاساژهای مطرح در این زمینه نیز تذکر گرفتند. امیدوارم امسال شاهد حداقل آسیب ها در چهارشنبه سوری باشیم.