اقدامات ملی سند طرح ملی حفظ قرآن ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد راهبری طرح ملی حفظ در یک دوره دوماهه نسبت به تعریف و تعیین اقدامات ملی ذیل این سند اقدام کرد که پس از جلسات عدیده فشرده و طولانی نتایج این بررسی‌ها امروز دوازده اسفند ماه به دستگاه‌های متولی ابلاغ شد.

بر این اساس هر یک از دستگاه‌ها اقدامات پیشنهادی خود را به ستاد ارائه کرده و پس از چندین بار بررسی و اصلاح متناسب با توانمندی‌های دستگاه و نیز انتظارات و اهداف طرح، در نهایت بسته اقدامات همه دستگاه ها در جلسه ششم ستاد به تصویب رسید.

بنابراین مصوبه ۱۶ دستگاه ذیل به عنوان متولی اصلی هر راهبرد مسئولیت اجرای ۱۹۰ اقدام ملی را بر عهده گرفته­اند. البته در مواردی دستگاه متولی موظف است کمیته‌ای تشکیل داده و ظرفیت نهادهای زیرمجموعه را در جهت تحقق اهداف سازماندهی کند. مثل وزارت فرهنگ برای کارکنان دستگاه‌های دولتی یا وزارت کار برای کارگران کارخانجات و شرکت‌های خصوصی.

۱ وزارت آموزش و پرورش ۲۴ اقدام

۲ مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور ۵ اقدام

۳ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۹ اقدام

۴ دبیرخانه شورای قرآن حوزویان ۱۶ اقدام

۵ ستاد کل نیروهای مسلح ۱۴ اقدام

۶ هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت ۸ اقدام

۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰ اقدام

۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۰ اقدام

۹ سازمان صدا و سیما ۱۶ اقدام

۱۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور ۵ اقدام

۱۱ سازمان تبلیغات اسلامی ۱۹ اقدام

۱۲ دبیرخانه ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن ۸ اقدام

۱۳ سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۴ اقدام

۱۴ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ۱۶ اقدام

۱۵ سازمان بسیج مستضعفین ۴ اقدام

۱۶ آستان قدس رضوی ۳ اقدام

بر اساس ابلاغ رئیس ستاد، از دستگاه ها خواسته شده با تداوم همدلی و همراهی چندماهه که در طراحی بسته اقدامات صورت گرفت با به کارگیری و فعال سازی همه ظرفیت ها، اجرایی سازی اقدامات را از هم‌‎اکنون آغاز کنند. در این مسیر شناسه اقدامات مشتمل بر کم و کیف و جزئیات هر اقدام از طریق تعامل با دبیرخانه ستاد تنظیم کنند.

گفتنی است، ظرفیت سایر نهادها و دستگاه ها و مؤسسات در برنامه‌­ریزی برای اجرای اقدامات ملی از طریق دستگاه های متولی استیفا خواهد شد و در صورت نیاز به توجه مستقل به ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر این مهم در ادامه معمول خواهد شد.