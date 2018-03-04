  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

رئیس پلیس راه سیستان و بلوچستان خبر داد:

اعمال محدودیت های ترافیکی نوروز در سیستان وبلوچستان

اعمال محدودیت های ترافیکی نوروز در سیستان وبلوچستان

زاهدان - رئیس پلیس راه سیستان و بلوچستان از اعمال محدودیت های ترافیکی در ایام نوروز در محورهای مواصلاتی استان خبر داد .

سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه در ایام تعطیلات نوروز ۹۷ در محورهای مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان، محدودیت های ترافیکی در این محورهای اعمال می شود.

وی تصریح کرد: در این خصوص تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۷ الی ۲۲ دوشنبه و سه شنبه ۲۸ و ۲۹ اسفند ۹۶ و از ساعت ۷ الی ۲۲ تاریخ های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ۹۷  از محور «زابل- زاهدان» و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه سیستان و بلوچستان با اشاره به محدودیت های ترافیکی در محور «زابل- زاهدان»، اظهار داشت: تردد انواع تریلر و کامیون نیز در این محور در تاریخ های ذکر شده ممنوع است.

کد مطلب 4242767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها