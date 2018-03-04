ربات مخصوص میکروبها را در مدارس نابود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، در مدارس ایالت اوکلاهما آمریکا رباتی به کارگرفته شده که جرم و میکروب را از کلاس ها پاکسازی می کند. این ربات برای جلوگیری از شیوع آنفلونزا در مدارس این ایالت به کار گرفته شده است.

شرکت Norman Regional Health System دوسال قبل این ربات ها را به قیمت ۱۲۵ هزار دلار خرید و اکنون آنها را به مدارس محلی قرض می دهد تا از شیوع بیماری های عفونی جلوگیری کنند.

ربات مذکور به طور معمول اتاق های بیماران و توالت ها عمومی را در ساختمان های Norman Regional پاکسازی می کند تا از شیوع عفونت جلوگیری کند. به هرحال ربات حباب با عرض ۱۴ فوت ایجاد و سپس نورمافوق بنفش C در این حباب تولید می کند. این نور جرم های موجود در حباب را از بین می برد.

نور مافوق بنفش سی توسط خورشید تولید می شود اما به اتمسفر نفوذ نمی کند. بنابراین بسیاری از ویروس و باکتری ها مکانیسم دفاعی در برابر آن را ندارند و با تابش از بین می روند.

این نور دی ان ای ویروس و باکتری را از بین می برد و به این ترتیب از گسترش آنها جلوگیری می کند. البته انسان در برابر نور مافوق بنفش سی نیز مصون نیست و باید هنگام عملیات پاکسازی از اتاق مذکور خارج شود.