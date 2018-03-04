اظهارات متناقض ۲مقام مسئول/جعبه سیاه آسیب دیده یا سالم است؟

به گزارش خبرنگار مهر، هر دو جعبه سیاه هواپیمای ای تی آر شرکت هواپیمایی آسمان طی دو روز اخیر (عصر دیروز و صبح امروز) در ارتفاعات دنا توسط امدادگران هلال احمر و کوهنوردان ارتش پیدا شد و به ستاد مدیریت سانحه سقوط هواپیما واقع در استانداری کهگیلویه و بویراحمد منتقل گردید.

بر اساس اعلام مدیران ارشد سازمان هواپیمایی، این دو جعبه سیاه هواپیما (CVR و FDR) از سوی کارشناسان این سازمان مستقر در محل ستاد مدیریت سانحه مورد تأیید قرار گرفته و قرار است به زودی با اولین پرواز به تهران منتقل شوند.

علی رغم آنکه مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود وضعیت ظاهری این دو جعبه سیاه نشان می دهد مشکلی برای آنها از نظر فنی پیش نیامده، اما رئیس کمیسیون سانحه سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج اعلام کرد به دلیل باقی مانده جعبه سیاه ای تی آر آسمان به مدت دو هفته زیر برف ها، احتمال خرابی قطعات الکترونیکی آن وجود دارد که سبب شده نتوانیم به طور مستقیم به اطلاعات جعبه سیاه دسترسی مستقیم داشته باشیم. البته احتمال پاک شدن اطلاعات جعبه سیاه وجود ندارد.

گفتنی است یک فروند هواپیمای ای تی آر ۷۲ ـ ۲۰۰ هواپیمایی آسمان ۰۸:۴۵ صبح روز ۲۹ بهمن ماه امسال دقایقی پس از آنکه مرکز کنترل ترافیک هوایی کشور اعلام کرد از صفحه رادار خارج شده است، به دلیل برخورد با ارتفاعات قله دنا در نزدیکی فرودگاه سقوط کرد و همه ۶۵ مسافر آن شامل ۵۹ مسافر و ۶ خدمه پروازی کشته شدند. عملیات انتقال پیکر سرنشینان این هواپیما همچنان ادامه دارد.