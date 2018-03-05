به گزارش خبرنگار مهر، تکراری ترین جمله‌ای که از مربیانی که در میانه راه هدایت یک تیم را بر عهده می گیرند شنیده می شود این است: «من این تیم را نبسته ام.» مربیان هرگز وقتی در حال مذاکره با مدیران باشگاه هستند تا جای مربی قبلی را بگیرند از این جمله یا جملاتی مشابه استفاده نمی‌کنند. اما به محض گرفتن مسئولیت بارها این جمله را تکرار می کند تا از بار مسئولیت خود بکاهند.

وینفرد شفر سرمربی آلمانی آبی پوشان که در مدت زمان حضورش در این تیم عملکرد قابل قبولی داشته هم از این قائده مستثنی نبوده است. مربی کهنه کار آلمانی هم بارها این جمله را تکرار کرد. آنقدر تکرار کرد تا در ذهن مخاطبش ملکه شود. به خصوص در روزهایی که آبی پوشان نتیجه دلخواه نمی‌گرفتند شفر یادآوری می‌کرد که این تیم را خودش نبسته.

در پاره‌ای مواقع پافشاری شفر بر این جمله به حدی بود که این تصور را ایجاد می‌کرد که شفر از نحوه بسته شدن تیم رضایت نداشته و اگر از ابتدای فصل سرمربی بود بسیاری از این بازیکنان را جذب نمی‌کرد و بازیکنان دیگری را به جای آنها استخدام می‌کرد.

اما هرچه فصل جلوتر رفت آبی‌ها بهتر نتیجه گرفتند و این جمله کمتر از شفر شنیده شد. حال که هفته بیست و پنجم لیگ برتر هم پشت سر گذاشته شد و آبی‌ها در آستانه هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا شرایط در این تیم آنقدر ایده‌آل است که منتقدانش کمتر لب به انتقاد باز می‌کنند. آبی‌ها به رده سوم جدول رسیده‌اند، بعد از ذوب آهن دومین تیم خوب در نیم فصل دوم هستند، دربی را برده‌اند، در صدر گره مرگ آسیا قرار گرفته‌اند و کلی اتفاق خوب دیگر برای این تیم افتاده است.

سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر از حفظ شاکله تیم برای فصل بعد و ترمیم برخی نقاط ضعف خبر داد. خبری که دور از ذهن نبود. منطقی‌اش هم همین بود که استخوانبندی این تیم حفظ شده و تنها یکی دو تغییر در راستای ترمیم نقاط ضعف صورت گیرد. ادعای افتخاری و تصمیم باشگاه استقلال هم در این راستا کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

علیرضا منصوریان که در لیگ های چهاردهم و پانزدهم هدایت تیم نفت تهران را بر عهده داشت، در آن دو فصل هم در نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشت و تیم‌های خوبی را روانه مسابقات کرد و نتایجی فراتر از انتظار با نفت تهران در لیگ برتر، جام حذفی و حتی آسیا گرفت. بازیکنان جوانی که تا پیش از آن اسم و رسمی نداشتند اما در تیم نفت تهران تبدیل به ستاره‌های فوتبال ایران شدند در کنار برخی بازیکنان پا به سن گذاشته که در این تیم احیا شدند مجموعه ای قابل احترام را تشکیل دادند.

منصوریان دو فصل هم در لیگ‌های شانزدهم و هفدهم با استقلال کارش را شروع کرد که در فصل اول با کسب عنوان نایب قهرمانی را به اتمام رساند. اما در دومین فصل حضورش در این تیم بیشتر از ۷ هفته فرصت پیدا نکرد و سرانجام تسلیم فشارهای وارده بر این تیم شد و برای کاستن از فشار از مجموعه باشگاه از سمت خود استعفا داد.

اما سرمربی سابق آبی‌ها که همواره نشان داده بود تیم هایش در نیم فصل دوم بسیار متفاوت نسبت به نیم فصل اول نتیجه می‌گیرند در فصل نقل و انتقالات تیم خوبی را برای استقلال بست. آنقدر خوب که حالا بر اساس ادعای مدیرعامل باشگاه حفظ استخوانبندی تیم از اهداف اولیه فصل نقل و انتقالات است.

شاید حتی اگر خود شفر هم قرار بود تیم استقلال را در ابتدای فصل ببندد کمتر بازیکن فعلی این تیم را در سبد خرید قرار نمی‌داد. بازیکنانی مثل رحمتی، سید حسین حسینی، مجید حسینی، روزبه چشمی، وریا غفوری، امید نورافکن، امید ابراهیمی، سرور جباروف، فرشید اسماعیلی، فرشید باقری، جابر انصاری، محسن کریمی، داریوش شجاعیان، خسرو حیدری، پژمان منتظری، پادوانی، مهدی قائدی، میلاد زکی پور و خیلی های دیگر.

البته بودند برخی بازیکنان که انتظار بیشتری از آنها می‌رفت اما نتوانستند میزان این انتظار را در استقلال برآورده کنند. نفراتی مثل بیت سعید و سجاد شهباززاده. اما این اتفاق در هر تیمی می تواند روی دهد و در همه تیم ها هستند بازیکنانی که نمی توانند انتظاری که از آنها می رود را برآورده نمایند.

به صحبت های سیدرضا افتخاری باز می گردیم. آنجایی که می گوید اگر شاکله این تیم را حفظ کنیم و با جذب یکی دو بازیکن آن را تقویت کنیم برای فصل یک مدعی جدی برای صعود در آسیا هستیم. ادعایی که به نظر می رسد می تواند درست باشد و اگر باشگاه استقلال با همین استراتژی فصل آینده را آغاز کند می تواند یکی از اصلی ترین مدعیان قهرمانی باشد.