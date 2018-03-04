رونمایی و جشن امضای کتاب «دو متر در دو متر جنگ» اثر حمیدرضا آذرنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، رونمایی و جشن امضای کتاب نمایشنامه «دو متر در دو متر جنگ» اثر حمیدرضا آذرنگ که امسال توسط نشر نودا منتشر شده، ساعت ۱۹:۳۰ روز سه شنبه ۱۵ اسفند در تماشاخانه پالیز برگزار می‌شود.

در این مراسم که با حضور هنرمندان تئاتر برگزار می‌شود، حمیدرضا آذرنگ نویسنده «دو متر در دو متر جنگ» به امضای این کتاب برای علاقمندان می پردازد.

این برنامه در تماشاخانه پالیز به نشانی خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹ برگزار می‌شود.

در قسمتی از این کتاب آمده است: «باز هم گذشت و می‌گذره، مثل گذشته که انگار خیلی گذشته و ما هنوز اینجاییم و از شما هیچ خبری نیست، انگار نه انگار که اینجا سر دو متر در دو متر خاک هنوز جنگه، بارها به خودم گفتم یا سربازم به خودم گفته که شاید برگردیم؛ اما نه شده، نه می‌شه، گذشتن محاله، عجیبه، این دو متر خاک که همون دو متره، ما هم که همون آدما و اونطرف همونا، اما شما؟! دیگه داره باورمون می‌شه که از یاد رفتیم».