قرارداد اپراتورهای بنادر بازنگری شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در همایش سالانه معاونان امور بندری با تاکید بر بازنگری در قرارداد پایانه‌های کالاهای عمومی، افزود: عمده اپراتورهای پایانه‌های کالای عمومی دچار مشکل هستند و مشکلات کارگری در این پایانه‌ها بیشتر رویت می‌شود، بنابراین به واقعی سازی قرارداد پایانه های کالای عمومی نیاز داریم.

وی با انتقاد از معطل شدن تمدید، اصلاح، تغییر و یا ارتقای قرادادهای بندری، تاکید کرد: هیچ قرادادی نباید گرفتار بلاتکلیفی و معطلی شود و معاونان باید تا سه ماه پیش از اتمام زمان قراداد، هرگونه اصلاح و تغییر در فرمت قردادها را پیش بینی کنند.

تحمل شنیدن نقد را داشته باشید

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به ضرورت ارزیابی مشتریان و شناسایی نقاط ضعف، خاطر نشان کرد :مسئولان امور بندری باید هرچه بیشتر با بخش خصوصی ارتباط داشته باشند و تحمل شان را برای شنیدن انتقادات تند از صاحبان کالا و بازرگانان افزایش بدهند.

وی افزود: ما خدمات ارائه می کنیم و تابع سازمان بنادر هستیم؛ بدیهی است که مشتریان و ذی نفعان مدیر پایانه را می شناسند و کیفیت خدمات را مطالبه می کنند.

هزینه غیرمتعارف بر صاحبان کالا تحمیل نشود

معاون وزیر راه و شهرسازی، در بخش دیگری از سخنان اش تصریح کرد: در سیکل خدمات دریایی و بندری به ویژه در بخش کالاهای فله باید دقت شود تا هزینه مضاعف و غیر متعارف، خارج از تعرفه، به صاحبان کالا تحمیل نشود.

حذف تشریفات زائد اداری

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با توصیه به مسئولان امور بندری مبنی بر حذف تشریفات زائد، گفت:چالش تان، چالش مردم باشد. خودتان را معطل تشریفات نکنید و در چارچوب قوانین و مقررات، آنها را اصلاح یا حذف کنید.

گردشگری دریایی احیا شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با پرداختن به سرمایه گذاری در گردشگری دریایی، تاکید کرد: سرمایه گذاری و احیای گردشگری دریایی با مدیریت سازمان بنادر، در حاشیه افتتاح فاز ۳ بندر شهید رجایی توسط وزیر محترم راه به رئیس جمهوری مطرح شد که مورد اسقبال دکتر روحانی قرار گرفت و پیگیری توسعه آن شدند.

راستاد در ادامه با بیان اینکه " قوانین و مقررات در خصوص شرکت های کارگزاری ترابری دریایی نیاز به اصلاح و به روز رسانی دارد"، گفت : ارباب رجوع در حوزه کارگزاری ترابری دریایی انتظار دارد خیلی صریح و شفاف با او برخورد شود و سردرگم نباشد.

توسعه خدمات لجستیکی در بنادر همراه با ارزش افزوده باشد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به شکل گیری حوزه جدید حمل و نقل چندوجهی و لجستیک در بنادر، تصریح کرد : راه اندازی این مجموعه در سازمان بنادر را باید به عنوان یک فرصت نگاه کرد. صرف اتصال به ریل جوابگوی توقعات نیست.

وی با اعلام‌ اینکه در آینده بنادر انزلی و ریل نیز به فهرست بنادر متصل به شبکه سراسری راه آهن اضافه می شوند، اذعان داشت : ارتقای خدمات لجستیکی در بنادر نباید به معنی افزایش رسوب و ماندگاری کالا باشد. ارتقای خدمات لجستیکی باید همراه با ارزش افزوده باشد.