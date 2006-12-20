به گزارش خبرگزاری مهر، واحد اطلاع رسانی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد در این اقدام که از سوی روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر انجام می شود کلیه اطلاعات و اخبار مربوط به نمایش هایی که از این پس در تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود به همراه لوح فشرده عکس نمایش در پایان اجرا در اختیار گروههای نمایشی قرار می گیرد و نسخه ای از آن نیز برای ثبت در آرشیو مجموعه تئاتر شهر نگهداری خواهد شد.

کلیه گروههای نمایشی که از این پس آثار خود را در تئاتر شهر به صحنه می برند، می توانند با مراجعه به روابط عمومی این مجموعه و تکمیل فرم مربوط جهت دریافت شناسنامه خبری اقدامات لازم را انجام دهند.