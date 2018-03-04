بروکراسی اداری آفتی بزرگ برای جذب سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز یکشنبه در جلسه اعضای خدمات سرمایه گذاری استان اظهار داشت: سرمایه های خرد و کلان بسیاری نزد عموم مردم وجود دارد و بسیاری از آنان در صورتیکه احساس کنند می توانند این دارایی ها را در مسیر تولید و اشتغال هزینه کنند با اشتیاق انرا در این حوزه قرار می دهند.

وی ادامه داد: فرآیند سرمایه گذاری و جذی بخش خصوصی برای همراهی در اجرا طرح های اقتصادی و زیربنایی بسیار پیچیده و زمانبر است و تا زمانیکه مشوق های لازم را در اختیار این افراد قرار ندهیم محقق نخواهد شد چراکه بخش خصوصی به دنبال کسب سود در اثر سرمایه گذاری است.

استاندار ایلام یکی از مزیت های این استان برای سرمایه گذاری را توسعه مراکز اقامتی و گردشگری به منظور جذب گردشگر عنوان کرد و یاداور شد: طبیعت استان سرشار از زیبایی های طبیعی و خدادادی است ولی به نسبت این مواهب و ظرفیت ها امکانات برای پذیرایی از گردشگران بسیار کم است.

سلیمانی تشویق سرمایه گذاران برای مشارکت در ساخت مراکز اقامتی همچون هتل ها و ایجاد امکانات رفاهی و زیرسیاختی در مجاورت بناهای تاریخی و تفریحی را از مواردی ذکر کرد که دولت از آنها استقبال می کند.

وی اضافه کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری باید به محل برای رتق و فتق مشکلات سرمایه گذاران تبدیل شود و به عنوان پلی رابط بتواند در زمینه تسهیل در مشکلات آنان گام های موثری بردارد.

استاندار ایلام گفت: رسالت مرکز خدمات سرمایه گذاری از بین بردن بروکراسی اداری است که با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های مجوز دهنده تشکیل و به مرکزی برای پاسخگویی به مردم و با آنلاین بودن سیستم به عنوان پنجره واحدی برای سرمایه گذاران و صدور مجوز آنها محسوب می شود.