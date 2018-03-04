موافقت حزب سوسیال دموکرات آلمان با تشکیل دولت ائتلافی

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در خبری فوری اعلام کرد که حزب سوسیال دموکرت آلمان با تشکیل دولت ائتلافی به رهبری «آنگلا مرکل» موافقت کرد.

این حزب برای تصمیم گیری در خصوص تشکیل دولت ائتلافی به رهبری مرکل، اقدام به رای گیری درون حزبی کرده است.

اکثریت اعضای حزب سوسیال دموکرات به مشارکت این حزب در دولت ائتلافی آلمان رای مثبت دادند. به این ترتیب، راه تشکیل دولت جدید آلمان با مشارکت اتحاد دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با حزب سوسیال دموکرات هموار شد.

بیش از پنج ماه از انتخابات پارلمانی آلمان می‌گذرد. و امروز یکشنبه ۴ مارس (۱۳ اسفند) مهم‌ترین گام در راستای تشکیل دولت ائتلافی آلمان برداشته شد و به این ترتیب به بحران تشکیل دولت در آلمان خاتمه داد.

بر اساس آمار منتشر شده، حدود ۲۴۰ هزار نفر از اعضای حزب سوسیال دموکرات به مشارکت این حزب در ائتلاف حکومتی رای مثبت دادند. این رقم بیش از ۶۶ درصد از شمار اعضایی است که در این رای‌گیری شرکت کرده بودند. ۱۲۳ هزار عضو نیز به حضور حزب سوسیال دموکرات در دولت جدید آلمان رای منفی داده‌اند.

رای‌گیری از اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان بر سر سرنوشت دولت ائتلافی این کشور بود. پس از شکست مذاکرات اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان با حزب سبزها و دموکرات آزاد، تشکیل ائتلاف بزرگ حکومتی مجددا موضوعیت یافته بود.

پس از انجام مذاکرات میان اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی با حزب سوسیال دموکرات و توافق رهبران این احزاب بر سر تشکیل دولت ائتلاف بزرگ، تصمیم نهایی منوط به نظر اعضای حزب سوسیال دموکرات شد.

در پی آن بیش از ۴۶۳ هزار عضو این حزب با شرکت در رای‌گیری پستی نظر خود را درباره مشارکت یا عدم مشارکت در دولت ائتلافی اعلام کردند.