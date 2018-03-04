به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فاضلی، صبح یکشنبه در گردهمایی مادران و همسران شهید استان گلستان که در سالن ولایت اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزارشده بود، نقش مادران و همسران شهدا را بسیار مهم خواند و اظهار کرد: امروز مادران و همسران شهدا با ازخودگذشتگی امنیت و آرامش را به کشور هدیه دادند.

وی اقتدار کشور را مدیون خون شهدا دانست و افزود: باید توجه داشته باشیم امروز اگر مسئولان و دولت‌مردان پشت میز مذاکره می‌نشینند و باقدرت صحبت می‌کنند از برکت خون شهدا است.

ثبت و ضبط نهال به نام شهدا در شهرک سلامت

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گفت: به مناسبت هفته درخت‌کاری در روز دوشنبه (۱۴ اسفند) در پارک سلامت ابتدای جنگل قرن‌آباد با حضور مادران شهدا نهال هایی در این مکان کاشت می‌شود.

وی با بیان اینکه این منطقه حفاظت‌شده است، تصریح کرد: با همکاری‌های صورت گرفت نهال هایی که توسط این مادران کاشت می‌شود به نام شهید ثبت و ضبط می‌شود.