کاخ سفید برای بررسی درخواست کره شمالی تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مذاکرات گروه شش در حالی وارد سومین روز خود می شود که هنوز هیچ قدم مثبتی در مذاکرات روزهای گذشته برنداشته نشده است.

برهمین اساس، کره شمالی همچنان خواهان لغو تحریم های اقتصادی خود از سوی آمریکا قبل از گفتگو در مورد هر پیشنهادی برای خلع سلاح هسته ای خود است و در همین راستا کاخ سفید شب گذشته برای بررسی درخواست کره شمالی تشکیل جلسه داد.

از سوی دیگر تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران اعلام کرده که آمریکا قصد تغییر سیاست های فعلی خود در قبال کره شمالی را ندارد.

واین در حالی است که روز گذشته یک هیئت عالی رتبه از مقامهای اقتصادی آمریکا به سرپرستی معاون وزیر خزانه داری این کشور با مقامهای اقتصادی پیونگ یانگ دیدار و گفتگو کردند. بر همین اساس به نظر می رسد آمریکا درباره برنامه کره شمالی دچار نوعی دوگانگی شده برای مثال کریستوفر هیل، نماینده آمریکا در مذاکرات گروه شش، بارها اعلام کرده که آمریکا به هیچ وجه مذاکرات دو جانبه با کره نخواهد داشت و از سوی دیگر یک هیئت آمریکایی برای برگزاری یک نشست دو جانبه با کره شمالی به پکن سفر می کنند.

اکنون به نظر می رسد در صورتی که آمریکا با درخواست کره شمالی مبنی بر لغو تحریم های اقتصادی این کشور موافقت نکند، دور جدید مذاکرات گروه شش نیز بدون رسیدن به نتیجه ای مشخص به کار خود پایان دهد.

یاد آور می شود کره شمالی در آغاز نشست شش جانبه پکن فهرستی از درخواست های خود را درباره حل بحران هسته ای شبه جزیره کره به آمریکا اعلام کرده است.درهمین حین کریستوفر هیل نماینده آمریکا اعلام کرد که تحریم ها تا خلع سلاح کره شمالی به قوت خود باقی خواهد ماند.

هنوز مذاکرات پایان نپذیرفته است و نماینده آمریکا نیز گفته کشورش گفتگوهای دوجانبه ای با انجام نخواهد داد، اما در همین رابطه ناظران بر این باورند که گفتگوها گرچه انتظار نمی رود به فرجام خوش منتهی شود، اما می تواند در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند.

