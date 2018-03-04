  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۷

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان:

۴۳۰ هزار هکتار کانون‌ حساس به فرسایش بادی در کرمان وجود دارد

۴۳۰ هزار هکتار کانون‌ حساس به فرسایش بادی در کرمان وجود دارد

کرمان - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: ۴۳۰ هزار هکتار کانون‌های حساس به فرسایش بادی در استان کرمان داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجبی‌زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی یک رسالت جهانی است، اظهارداشت: محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، مرز نمی‌شناسد و همه کشورهای دنیا خود را متعهد به حفظ آن می‌دانند.

وی یکی از مباحث مهم در کشور و استان کرمان را تثبیت مالکیت دولت بر روی اراضی ملی عنوان کرد و افزود: پیش از اجرای طرح کادستر، همواره تداخلاتی در تعیین پلاک‌ها بین اداره منابع طبیعی و سایر ارگان‌ها وجود داشت اما با اجرای طرح کادستر، این مشکلات برطرف شده است.

رجبی‌زاده ادامه داد: در استان کرمان تاکنون از ۲/۱۳ میلیون هکتار اراضی ملی برای ۳/۶ میلیون هکتار سند کادستر اخذ شده و رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی از پایان استعلامات ثبت اراضی ملی در شهرستان انار خبر داد و تصریح کرد: ۲۱ اسفندماه جاری، جشن کادستر در این شهرستان برگزار می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در ادامه از ورود معین‌های اقتصادی استان به بحث حفظ منابع طبیعی و جنگل‌کاری خبر داد و گفت: با توجه به منابع پایین دولتی و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با شش معین اقتصادی فعال در استان، تفاهم‌نامه‌هایی برای احیاء ۱۶ هزار هکتار از اراضی ملی منعقد شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال‌جاری، معین‌های اقتصادی کار احیاء دو هزار هکتار از اراضی را انجام دهند.

رجبی‌زاده با اشاره به بیابان‌زدایی در استان کرمان اظهارداشت: استان کرمان ۳۳ درصد بیابان‌های کشور را دارا است و عملیات بیابان‌زدایی در این استان از سال ۴۶ آغاز شده است.

وی تصریح کرد: چهار شهرستان بم، نرماشیر، فهرج و ریگان در شرق استان، دو میلیون و ۱۰۰ هکتار مساحت دارند که یک میلیون و ۳۵۰ هزار هکتار از مساحت آن‌ها عرصه بیابانی است و ۹۷۰ هزار هکتار آن تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با بیان اینکه در این استان ۴۳۰ هزار هکتار کانون‌های حساس به فرسایش بادی وجود دارد، افزود: از این میزان ۲۵۳ هزار هکتار، معادل ۶۰ درصد کانون‌ها در چهار شهرستان شرقی واقع شده است.

وی ادامه داد: به دلیل بحران‌های زیست محیطی و نیز تغییر اقلیم، بحث ریزگردها نمود بیشتری داشته و برای رفع این مشکل طرح‌هایی برای شرق استان مشخص شده است.

رجبی‌زاده افزود: عملیات مالچ‌پاشی در چهار شهرستان شرقی نیازمند ۵۲۸ میلیارد تومان اعتبار است تا ظرف پنج سال این کار انجام شود که تاکنون هزار و ۵۰۰ هکتار با هزینه ۴۰ میلیارد تومان اجرا شده و تا پایان سال به دو هزار و ۵۰۰ هکتار خواهد رسید.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با بیان اینکه در کنار عملیات مالچ‌پاشی، نهال‌کاری و حفظ کشت‌های سال‌های گذشته نیز در حال انجام است، گفت: اگر اعتبارات پرداخت شود ظرف چهار سال آینده یک امنیت نسبی در شرق استان در بحث ریزگردها ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 4242863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه