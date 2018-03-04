قدرت و ظرفیت های دریایی ایران بزرگ ترین دشمنان را پشیمان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ندسا، همایش مشترک فرماندهان ارشد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بندرعباس برگزار شد. این گردهمایی با محوریت تحکیم وحدت، اخوت، همدلی و هم افزایی به میزبانی نیروی دریایی سپاه تشکیل شد.

بررسی اوضاع امنیتی منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، تحلیل تازه ترین تحرکات و تحولات نظامی در جغرافیای تهدیدات دور و نزدیک، ارزیابی بهترین، مناسب ترین، سریع ترین و در عین حال مؤثرترین واکنش با بهره گیری از ظرفیت های منحصر به فرد ارتش و سپاه از جمله موضوعات مهم این گردهمایی بود.

در همایش دریایی بندرعباس، راهکارهای هم افزایی دو نیروی دریایی ارتش و سپاه برای مقابله با تهدیدات فزاینده و زمینه های همپوشانی و اقدام مشترک مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در این همایش تأکید کرد: نیروی دریایی ارتش و سپاه مشت گره کرده نظام در مقابل استکبار جهانی هستند.

وی خاطر نشان کرد: آنها که ذلیلانه در پی ایجاد تفرقه و جداکردن این دو مجموعه ارزشمند هستند، بدانند که این مشت باز نخواهد شد تا این که دهان استکبار جهانی بسته شود.

دریادار خانزادی گفت: فرماندهان، ترسیم کننده خطوط و چارچوب های اصلی برای همگرایی و هم افزایی در تمام رده ها و سطوح هستند.

وی افزود: آن چه را که در این همایش به میزبانی نیروی دریایی سپاه شاهد آن بودیم، گفتمان مشترک برای همکاری و هم افزایی در دریا و مشخص کردن چارچوب های اصلی برای زیر مجموعه بود که هدف گذاری ها در حوزه مقابله با دشمن در دریا چیست و همگرایی ها به دنبال نشانه گیری کدام اهداف است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تشکیل کارگروهی برای بررسی دقیق به اشتراک گذاری ظرفیت های مشترک در دو نیرو در دستور کار این همایش قرار گرفت.

وی در عین حال تأکید کرد: ما به لطف ایجاد قدرت همپوشان و مکمل در دریا، به نظام این اطمینان خاطر را داده ایم که قدرت و ظرفیت های دریایی می تواند در بستر بهره برداری و اجرای قاطعانه، بزرگ ترین دشمنان ما را از زورگویی پشیمان کند.

حسین خانزادی در سخنرانی همایش با تجلیل از نقش ارزنده سردار حاج قاسم سلیمانی در تشکیل جبهه مقاومت اسلامی در خشکی، از سپری شدن موفقیت آمیز مرحله به مرحله تشکیل این جبهه مقاومت در دریا خبر داد.

دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز با بیان این که ما باید از قدرت نقد مسلمی که از آن برخورداریم برای مقابله با دشمنان خود بهره بگیریم، گفت: نیروی دریایی ارتش و سپاه به عنوان یک مجموعه واحد از توانمندی بی حد و اندازه ای برخوردار هستند و دشمن به خوبی این را می داند.

وی افزود: آمریکایی ها نظامی هستند که در دنیا بر مبنای زور و قدرت حرکت می کنند و بیشتر از همه دنیا زور را می فهمند.

سردار فدوی گفت: زور نظام اسلامی را که تجلی بخش مهمی از آن در نیروهای مسلح است را آمریکایی ها سال ها است که فهمیده اند و برای همین به ویژه در دریا تمکین کننده هستند.

وی خاطر نشان کرد: آن چه را که امروز آمریکایی ها به خوبی در دریا از نیروی دریایی ارتش و سپاه می فهمند این که ید واحدی در دریا وجود دارد که این ید واحد زورش از آمریکایی ها خیلی بیشتر است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: توانمندی های کاملا عینی و ملموسی که در برابر دشمن ایجاد شده، دشمنان را حتی در مقیاسی که آمریکا از خود نمایش می دهد به این نتیجه رسانده است که در یک نظام منطقی سود و فایده، خسارت، ضرر و زیان تعدی به جمهوری اسلامی ایران بسیار بسیار فراتر از نفع آن خواهد بود.

علی فدوی افزود: در عظمت انقلاب اسلامی و قدرت ایجاد شده همین بس که دشمنانی در قواره های بسیار درشت دنیا نزدیک به چهل سال است که با همه پول و زور و توان و امکانات خود به مقابله با این انقلاب برخاسته اند اما این انقلاب نه تنها متوقف و ضعیف نشده که قدرتمندتر از پیش ایستاده و به حرکت رو به رشد خود ادامه می دهد و در حقانیت این انقلاب همین بس که غارتگران بین المللی، کثیف ترین و تروریستی ترین سازمان های مخوف اطلاعاتی و تروریستی دنیا و رژیم های جلاد و خونریز و جنایتکاری همچون تروریسم دولتی و رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی در صف اصلی مخالفان و دشمنان آن قرار دارند.

گفتنی است حجت الاسلام صداقت و مظفری مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه و رییس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش نیز در این گردهمایی زمینه های همکاری دو نیرو در حوزه فرهنگی، تعالی معنوی و بصیرت افزایی را تشریح کردند.

در این نشست درباره برنامه ها و همایش مشترک آینده دو نیرو و برگزاری دوره های آموزش های تخصصی تئوری و عملی و همچنین بازدید از مراکز علمی و دانشگاهی و تبادل دانش و تجربیات دریایی توافقاتی صورت گرفت.