به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور آشنایی با توانمندی های بانوان استان قزوین فردا دوشنبه به قزوین سفر می کند.

بازدید از نمایشگاه توانمندی بانوان استان قزوین، دیدار با دانشجویان در دانشگاه بین المللی امام خمینی، بازدید از اورژانس اجتماعی و خانه امن در قزوین از برنامه های سفر خانم ابتکار به قزوین است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین در سفر یک روزه خود به قزوین ضمن شرکت در جلسه شورای اداری، حضور در جشن استقلال وکلا، گفتگوی خبری، نشست با احزاب سیاسی با حضور در روستای اردبیلک با طرح های اشتغال روستایی آشنا خواهد شد.