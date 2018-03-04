برقراری ۳۸۰ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیاناتی اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۵۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۸ مورد منجر به عملیات شده، ۱۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۵۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۸۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق کارگاه کفش در راسته حسین خانی، حریق خودرو در جاده تهران و حریق سطل زباله در خیابان آرام بوده است.

بیاناتی افزود: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در میدان بیمه، ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در میدان فلسطین و شهرک فرهنگیان، نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در بلوار بعثت و عملیات امداد و نجات در حادثه نشت آب در شهرک مدنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۵ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.