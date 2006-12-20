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۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۳۱

"جنایت و مکافات" در "گوشه" نیاوران اجرا می‌شود

نمایش "جنایت و مکافات" به کارگردانی چیستا یثربی از روز یکشنبه سوم دی‌ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران اعلام کرد "جنایت و مکافات" بر اساس شاهکار ادبی فئودور داستایوفسکی چندی پیش نامزد جایزه نخست سه رشته کارگردانی، بازیگری مرد و زن و برگزیده بهترین بازیگر زن جشنواره تئاتر کلاسیک های روسیه شد.

مهسا مهجور و حسین کشفی اصل بازیگران این نمایش هستند. علیرضا مهران دستیار کارگردان، حسن طاهری عکاس، حسین بلبل آبادی مسئول هماهنگی و چیستا یثربی طراح صحنه و لباس "جنایت و مکافات" هستند که در آن قطعاتی از شوپن، شوبرت و بتهوون به عنوان موسیقی متن استفاده می شود. این نمایش هر روز جز شنبه ها ساعت 19:15 روی صحنه می رود.

کد مطلب 424289

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