به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار امروز یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی که در استانداری برگزار شد، با تاکید بر بررسی وضعیت کودکان کار، اظهار داشت: در این زمینه بهزیستی باید با جدیت پای کار بیاید و برای این کودکان برنامه ای هدفمند تدوین کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه بیان داشت: پس از بررسی وضعیت کودکان کار آن تعداد که نیازمند حمایت هستند برای حمایت به کمیته امداد، بهزیستی و دیگر سازمانهای ذیربط معرفی شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه تعدادی از کودکان کار با مشکل شناسنامه ای مواجه هستند ثبت احوال در جهت حل این مشکل از هیچ تلاشی دریغ نکند.

الهی تبار، بر لزوم کار تیمی در جهت رفع مشکل کودکان کار تاکید کرد و گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی کارها باید منسجم و تعریف شده باشد چرا که تنها در این صورت می توانیم به نتیجه برسیم.

وی ادامه داد: معضل کودکان کار یکی از آسیب هایی است که تنها مختص استان کرمانشاه نیست بلکه در کل کشور با آن مواجه هستیم و شاید نشود به طور ۱۰۰ درصد این معضل را ریشه کن کنیم اما می شود در راستای کاهش آن تلاش کنیم.

وی همچنین گفت: یکی از کارهای مثبتی که در این دولت انجام شد توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است که در سنوات کوتاه مدت و بلند مدت مورد غفلت واقع شده است.

الهی تبار با بیان اینکه مبنای کار ما باید در حوزه اجتماعی و فرهنگی باشد، اذعان داشت: بحث مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است که در جلسات مختلف بر آن تاکید دارد.

وی ریشه بسیاری از طلاق ها در کشور را مربوط به ضعف در مسائل فرهنگی دانست و ابراز داشت: باید آسیب ها را بشناسیم و برای رفع آنها تلاش کنیم در غیر اینصورت منحرف خواهیم شد و نیاز است همه مدیران در بحث مسائل فرهنگی با جدیت ورود کنند.

وی کارگروه اجتماعی را یکی از ضروری ترین کارگروه های استان اعلام کرد و بیان داشت: تاکید برنامه پنج ساله کشور بر مسائل فرهنگی و اجتماعی اهمیت این موضوع را می رساند.

الهی تبار تصریح کرد: ما در بحث مسائل فرهنگی و اجتماعی مساجد پرباری داریم اما متاسفانه آنطور که باید از این ظرفیت ها بهره برداری نمی کنیم.

به گفته این مسئول با تشکیل کارگروه اجتماعی و فرهنگی و توجه به این امر بسیاری از جرائم از جمله قتل، خودکشی، سرقت و ... کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین اشاره ای به مشکلات مردم زلزله زده استان داشت و گفت: پس از زلزله مردم با مسائل روحی و روانی مواجه می شوند که بهزیستی و دیگر سازمانهای مربوط برای کنترل و مداخلات صحیح در این زمینه باید برنامه ریزی کنند و نتیجه را به ما اعلام کنند.

الهی تبار، ایجاد امید در توسعه اقتصادی مهم عنوان کرد و بیان داشت: در مناطق زلزله زده اگر امید را در مردم ایجاد کنیم بدون شک به ساخت و ساز منازل بیشتر مایل خواهند شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه ابراز داشت: ایجاد فضای منفی در خصوص مسائل زلزله و بیان مشکلات آنها فقط امید را از آنها خواهد گرفت و این امر به استان ضرر می رساند و مشکلی از مردم حل و فصل نخواهد کرد.