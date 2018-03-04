به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به هیچ عنوان طرحهای انتقال آب مورد تائید نیست و با پروژههایی از این دست موافق نیستیم.
وی افزود: در خود استان اردبیل نیز موضوع انتقال آب بینحوضه های مطرح نشده است و هر ایدهای از این دست مطابق قوانین مقبول نیست.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا انتقال آب از ارس انتقال بینحوضه ای است یا نه، ادامه داد: اردبیل در حوضه آبریز ارس بوده و این طرح انتقال بینحوضهای نیست.
کریمی تصریح کرد: در خصوص رود ارس طی سالهای اخیر کار غیر کارشناسی صورت گرفته و تصمیم درستی را شاهد نیستیم.
وی با بیان اینکه با پیگیریها موضوع حق آبه اردبیل از ارس در دستور مجدد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: امید میرود به زودی کارشناسان وزارت نیرو در این خصوص با حضور در استان بازدید لازم را به عمل آورند.
به گفته کریمی تا ۲۵ سال آینده لازم است برای اردبیل ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب تأمین شود و از امروز باید به فکر تأمین منابع باشیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین نیازهای استان را ممانعت از دست رفتن منابع آبی دانست و افزود: در وضعیتی که دنیا به دنبال شیرین کردن آب دریا است بخشی از منابع آب شیرین ما به دریا ریخته و شور میشود.
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