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۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

استاندار سمنان:

پلیس سمنان طی ایام نوروز تکریم رانندگان را در اولویت داشته باشد

پلیس سمنان طی ایام نوروز تکریم رانندگان را در اولویت داشته باشد

سمنان - استاندار سمنان بابیان اینکه پلیس با رفتار نیکو می‌تواند قدرت و اقتدار خود را در معرض نمایش قرار دهد، گفت: پلیس استان طی ایام نوروز تکریم رانندگان را در اولویت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاوشی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این نهاد بابیان اینکه اگر امنیت نباشد هیچ فعالیتی در جامعه به ثمر نخواهد نشست، ابراز داشت: برخورد مناسب با متخلفان رانندگی طی ایام نوروز در محورهای سمنان می‌تواند علاوه برنشاندن خاطرات خوب در ذهن مسافران به افزایش گردشگر نیز کمک کند بنابراین انتظار می رود پلیس با رفتار درخور، قدرت خود را به مردم نشان دهد.

وی بابیان اینکه مردم استان سمنان در مهمان‌نوازی پیشگام هستند، افزود: ماموران نیروی انتظامی می‌توانند با رفتار و گفتار مناسب ضمن تکریم مردم آن‌ها را در راستای اجرای درست قوانین رهنمود کنند و از سوی دیگر حرمت پلیس نیز باید توسط مردم ارج داده شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه پلیس پاسدار حقوق عمومی و امنیت کشور است، ابراز داشت: مردم باید توجه داشته باشند که اعمال قانون از سوی پلیس به امنیت بیشتر در جامعه کمک می‌کند بنابراین باید شان و منزلت این افراد از سوی مردم کاملا حفظ شود.

چاووشی اضافه کرد: بی شک خدمت دستگاه‌های انتظامی کشور و استان را با امکانات مادی نمی‌توان تقدیر کرد اما انتظار می‌رود طی ایام نوروز و به‌ویژه در بحث رونق گردشگری رفتار همه مسئولان استان در پذیرایی و میزبانی از هموطنان زبان زد خاص و عام باشد.

کد مطلب 4242910

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