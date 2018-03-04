تاکید عراق بر گشودن صفحه جدید در روابط با اعراب منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در جریان دیدار با صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر قطر در خصوص راه کارهای تقویت روابط دو جانبه و افزایش همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر کرد.

دو طرف هم چنین در خصوص مهم ترین تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه و تلاش های عربی و بین المللی برای حمایت از ثبات مناطق آزاد شده در این کشور و بازسازی آن رایزنی کردند.

الجبوری در این نشست گفت: عراق بسیار مایل است که روابط خود را با برادران عرب و تمام کشورها تقویت کند. ما خواهان گشودن یک صفحه جدید در خصوص رابطه با کشورهای عربی منطقه هستیم. کشورهای دوست و برادر باید در بازسازی شهرهای ما نقش ایفا کنند.