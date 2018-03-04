به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسعودیانراد صبح یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ویژه برنامههای جشن نیکوکاری همزمان با سراسر کشور و با شعار جوانه لبخند میکاریم در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، شانزدهم، هفدهم و هجدهم اسفند ماه امسال در ۲۲۵۱ پایگاه خراسان رضوی برگزار میشود، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده این جشن روز نخست در ۱۶۵۰ مدرسه، در روز دوم در ۱۸۰۰ پایگاه در سطح شهرها و ۳۰۰ پایگاه در روستاها و روز سوم در ۱۰۰ مصلی نماز جمعه استان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه در جشن نیکوکاری امسال پیشبینی جمعآوری ۷۰ میلیون ریال شده است، گفت: تاکنون چیزی بالغ بر ۵۵ میلیون ریال جمعآوری شده که معادل بیش از ۷۵ درصد رقم پیشبینی شده بوده است و در سال گذشته ۶۲ میلیون ریال در این جشن جمعآوری شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی باتاکید بر اینکه در اکثر برنامهها ۹۰ درصد اعتبارات تخصیصی محقق شده و میزان درآمدها هم رشدی ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است، خاطرنشان کرد: در بحث صدقات هم رشدی ۸ درصدی نسبت به سال گذشته داشتهایم و در زمینه اشتغال هم تا پایان بهمن ماه امسال بیش از بر ۱۵۱ میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است و میزان مشارکتهای مردمی نیز بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه در ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) هزار جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا خواهد شد، اضافه کرد: ارزش ریالی هر سری جهیزیه از ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریال بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی ادامه داد: تعداد ۱۴۴ هزار خانواده مستمری بگیر استان به ۱۲۳ هزار خانوار کاهش یافته است و این خانوارها در خدمات ارائه شده در سرفصلها و مباحث مختلف همچون طرحهای اشتغالزایی خودکفا شده و از لیست مددجویان خارج شدند.
مسعودیانراد با بیان اینکه ۶۰ درصد مددجویان استان زنان سرپرست خانوار با ۸۳ هزار ۲۷۸ خانواده هستند، گفت: همچنین تعداد ۳۴ هزار دانشآموز هم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند و هر مددکار بهطور متوسط متکفل ۴۰۰ خانوار بوده است و رسیدگی لازم را نسبت به درخواستها و شکایات مددجویان دارد.
وی افزود: توسعه پنلها و نیروگاههای خورشیدی، رشد جذب حامیان، رشد طرحهای اشتغالزایی و کاهش آمار مددجویی از مهمترین برنامههای این مجموعه در سال ۹۷ خواهد بود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی در رابطه با میزان حامیان استان، بیان کرد: در حال حاضر ۷۰ هزار حامی در استان داریم و از این میزان ۶۰۰ حامی از خارج از کشور هستند و بهطور متوسط هر حامی از ۶ مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) حمایت میکند.
مسعودیانراد اضافه کرد: تعداد ۳۰۰ صندوق الکترونیک در معابر عمومی و ایستگاههای مترو و اتوبوس فعال شده و امکان انتقال وجه را از طریق من کارت فراهم کرده است و در نقاط پرتردد شهر همچون حرم مطهر رضوی، فرودگاه، راهآهن و پایانه مسافربری هم این صندوقها فعال شده است.
وی بیان کرد: برای ساماندهی صندوقهای صدقات اقداماتی در زمینه جابهجایی صندوقهای کمدرآمد و تعویض صندوقهای فرسوده صورت پذیرفته و با وجود کاهش تعداد صندوقها افزایش میزان درآمدزایی را داشتهایم.
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