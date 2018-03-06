امین میری کارگردان «شلتر» که اجرای مجدد خود را در تماشاخانه ایرانشهر پشت سر می گذارد درباره تغییراتی که نمایش نسبت به اجرای سال گذشته دارد به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی نسبت به اجرایی که در تالار قشقایی داشت تغییرات محتوایی داشته است و اتفاقاتی که در این مدت برای زندگی شخصی شخصیت های حقیقی نمایش رخ داده به کار راه پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: حتی براساس حضور برخی از مهمانان در اجرای نمایش مثل نمایندگان مجلس و یا وزیر بهداشت تغییراتی در کار صورت می گیرد که باعث می شود مهمانان نیز وارد بازی شوند. خوشبختانه با وجود تغییر ساعت اجرای نمایش و تغییر سالن از سمندریان به ناظرزاده کرمانی استقبال از کار خوب بوده و تا امروز ببیش از ۱۷۰۰ نفر به دیدن نمایش در تماشاخانه ایرانشهر نشسته اند و مجموع اجراهای تئاتر شهر و شهر شیراز ۷۰۰۰ نفر شده است که رقمی رضایت بخش است. البته ترجیح من این است که برای تبلیغات نمایش، هزینه کمتری بکنم تا بتوانم به جای آن دستمزد بیشتری به بازیگرانم بپردازم.

کارگردان «احساس آبی مرگ» درباره اینکه چند نفر از بازیگران نمایش در زندگی واقعی شان هم کارتن خواب هستند، توضیح داد: سه نفر از بازیگران «شلتر» در زندگی واقعی هم کارتن خواب هستند که البته ۲ نفر از آنها در حال حاضر در خانه ای اقامت دارند ولی به سختی زندگی می کنند، اما نفر سوم همچنان کارتن خواب است و هر شب بعد از پایان نمایش در خیابان شب را به صبح می رساند که همین مساله در اجرا هم مورد پرسش قرار می گیرد.

میری درباره دغدغه های اجتماعی که در نمایش هایش دنبال می کند، بیان کرد: پرداختن به مسایل اجتماعی برای من بسیار جذاب است و در نمایش های دیگرم هم که غیرمستند بوده اند به این مضامین پرداخته ام. احتمالا شنبه آینده نیز یک اجرای خیریه برای این نمایش خواهیم داشت که با همکاری خانه خورشید برگزار می شود و تلاش می کنیم بیشتر مبالغی را که جمع آوری می شود به افرادی که داستان زندگی شان در نمایش مطرح می شود و یا کسانی که در پژوهش ها با آنها مصاحبه شده است، اختصاص دهیم.

وی در پایان صحبت هایش گفت: در حال حاضر مشغول بازی در فیلم های سینمایی «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار و «سرخ‌پوست» به کارگردانی نیما جاویدی هستم که در این ۲ فیلم علاوه بر بازی، مشاوره لهجه محلی را هم بر عهده دارم.

الناز اسمعیل زادگان، بهار اعتماد، سارا بانکی، بهنوش پات، ساناز پوردشتی، ستاره جباری، خدیجه حسانی، ساجده حمیدی، سرور خسروانی، نیلوفر دربندی، مرضیه زهری، امید سلیمی، آنالی شکوری، پریا قانع، مهدیه کوهستانی، نارین یحیی پور بازیگران نمایش «شلتر» هستند که به نویسندگی ساناز بیان تا ۲۰ اسفند در تماشاخانه استاد ناظرزاده کرمانی روی صحنه خواهد بود.